Kaynak: İHA

ANKARA, (DHA)- ENDONEZYA'nın bağımsızlığının 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ‘Partnership Day 2026’ resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona katılan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Endonezya arasında 48 adet millî muharip uçak KAAN'ın satışına yönelik varılan mutabakatın savunma sanayii iş birliğini daha üst seviyeye taşıdığını belirtti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Ankara'daki diplomatik misyonların temsilcileri katıldı. Türkiye ve Endonezya milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Büyükelçi Purnama, Savunma Sanayii Başkanı Görgün ve Milli Savunma Bakanı Güler katılımcılara hitap etti.

‘SAVUNMA ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZ KARŞILIKLI GÜVEN ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ GÜÇLÜ BİR TEMEL OLMUŞTUR’

Büyükelçi Purnama, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlara dayandığını belirterek, savunma sanayiinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin kara platformlarından insansız hava araçlarına kadar geniş bir alana yayıldığını belirten Purnama, KAAN, KIZILELMA, TB3, AKINCI, ANKA, KAPLAN ve İstif sınıfı fırkateynler gibi platformlara dikkati çekti. Purnama, "Savunma alanındaki iş birliğimiz, karşılıklı güven üzerine inşa edilmiş güçlü bir temel olmuştur. Savunma alanındaki iş birliğimiz yalnızca kapasite geliştirmekle sınırlı değildir. Ülkelerimizin güvenliğini teminat altına almakta, barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamaktadır" dedi.

İş birliğinin gelecek dönemde ortak geliştirme, ortak üretim, ortak girişimler ve geleceğin teknolojilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade eden Purnama, iki ülkenin ekonomik potansiyeline de işaret etti.

‘10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİNİN YAKLAŞIK DÖRTTE BİRİ SEVİYESİNDEYİZ’

Türkiye ve Endonezya'nın toplam 375 milyonluk nüfusa ve yaklaşık 3,1 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya sahip olduğunu ifade eden Purnama, "Liderlerimiz, ikili ticaret hacmimizi 10 milyar ABD dolarına çıkarma hedefini belirlemiştir. Şu anda bu hedefin yaklaşık dörtte biri seviyesindeyiz. Bu yeterli değil" dedi.

Endonezya'nın egemen varlık fonu Danantara ile Türkiye Varlık Fonu arasındaki iş birliğine de değinen Purnama, iki kuruluşun stratejik sektörlerde ortak yatırım imkanlarını araştırdığını söyledi. Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) diyalog ortağı olduğunu hatırlatan Purnama, "Endonezya, ASEAN'ın bizlere önemli bir ders sunduğuna da inanıyor. Karşı karşıya gelmek yerine iş birliğini, şüphe yerine güveni, çatışma yerine diyaloğu esas alan bir bölgesel güvenlik mimarisi" dedi.

PURNAMA'DAN FİLİSTİN MESAJI

Gazze ve Filistin'deki gelişmelere de değinen Purnama, Türkiye ve Endonezya'nın uluslararası meselelerde ortak sorumluluk taşıdığını belirterek, "İnsanlık her zaman siyasetin üzerinde tutulmalıdır. Filistin halkının çektiği acılar ne normalleşmeli ne de yeni normal olarak kabul edilmelidir. Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli, adalet üstün gelmeli ve kalıcı bir barış tesis edilmelidir" diye konuştu.

Purnama, "Küresel Güney'in liderleri ve İslam dünyasının güçlü sesleri olarak kendi sınırlarımızın ötesine uzanan bir sorumluluk taşıyoruz. Özellikle de acilen harekete geçilmesi gereken Filistin konusunda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası sistemin daha kapsayıcı hale getirilmesine yönelik yaklaşımına da değinen Purnama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede etkin rol oynayabileceğini ifade etti.

‘KAAN'IN TEDARİKİYLE İŞ BİRLİĞİNİN ZİRVEYE ULAŞACAĞINA İNANIYORUZ’

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayii iş birliğinin son yıllarda kara araçları ve elektronik sistemlerden fırkateynlere, insansız hava araçlarından ileri teknoloji alanlarına kadar uzanan çok boyutlu bir ortaklığa dönüştüğünü söyledi. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ'ın Endonezya'da ofis açma ve yerel yapılanma yönündeki adımlarına dikkati çeken Görgün, bu gelişmelerin iki ülkenin savunma sanayii kuruluşları arasındaki iş birliğinin kurumsal bir zemine kavuştuğunun göstergesi olduğunu belirtti. Millî muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya tedarikine değinen Görgün, "Yakın gelecekte millî muharip uçağımız KAAN'ın Endonezya'ya tedarikiyle bu iş birliğinin zirveye ulaşacağına inanıyoruz. Savunma sanayii iş birliği bizim için sadece platform üretmek ve satmak anlamına gelmiyor; aynı zamanda teknoloji geliştirmek, bilgi birikimini paylaşmak, insan kaynağı yetiştirmek ve ülkelerimizin stratejik kabiliyetlerini birlikte güçlendirmek demek" ifadelerini kullandı.

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in liderliği ile Büyükelçi Purnama'nın iki ülke ilişkilerine katkılarına teşekkür eden Görgün, karşılıklı güven, ortak üretim ve ‘kazan-kazan’ anlayışına dayalı uzun vadeli ortaklık vizyonunu sürdüreceklerini kaydetti. Görgün, konuşmasının sonunda Endonezya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi ve Endonezya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

‘48 ADET KAAN'IN SATIŞINA YÖNELİK VARDIĞIMIZ MUTABAKAT İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA ÜST SEVİYEYE TAŞIDI’

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de Endonezya'nın Türkiye için her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Endonezya'nın Flores bölgesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden 54 kişi için başsağlığı, 135 yaralı için şifa dileğinde bulunan Güler, "Endonezya'nın bağımsızlığı uğrunda cesaret ve kahramanlıkla mücadele edenleri de saygıyla yâd ediyor, sizlerin şahsında Endonezya halkına sağlık, huzur ve refah diliyorum" dedi.

Türkiye ile Endonezya arasında coğrafi uzaklığa rağmen asırlardır devam eden güçlü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu belirten Güler, "Geçmişten günümüze ulaşan bu bağlar bugün karşılıklı güvene, ortak çıkarlara ve geleceğe yönelik güçlü iş birliği iradesine dayanan çok boyutlu ilişkilerimize sağlam bir zemin oluşturmuştur" diye konuştu.

Endonezya'nın Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu vurgulayan Güler, ticaret ve yatırımlardan enerjiye, sağlık, eğitim ve kültüre kadar pek çok alanda iş birliğinin geliştirildiğini söyledi.

‘MÜŞTEREK EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ’

İki ülke arasındaki askeri ilişkileri değerlendiren Güler, "Dost ve kardeş ülke Endonezya ile çeşitli alanlarda olduğu gibi askeri ve savunma sanayii alanlarında da iş birliğimizi güçlendirmekteyiz. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki karşılıklı tecrübe paylaşımının, yakın temasların ve müşterek eğitim-tatbikat faaliyetlerinin artırılmasına büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii alanında çeşitli projelerde iş birliğinin sürdüğünü belirten Güler, KAAN anlaşmasına ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle ülkemizin yerli ve millî olarak üretmekte olduğu beşinci nesil millî muharip savaş uçağı KAAN'ın Endonezya'ya 48 adet satışına yönelik vardığımız mutabakat, bu alandaki iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşımıştır."

Mevcut projelerin ilerletilmesinin yanı sıra diğer platformlarda da ‘kazan-kazan’ ilkesine dayalı iş birliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Güler, bunun iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve dayanışmayı daha da artıracağını ifade etti. Dünyada çatışmaların ve belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Güler, "Endonezya gibi dost ve kardeş ülkelerle olan dayanışma ve iş birliğimizi daha da güçlendirmenin son derece önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve D-8 gibi çok taraflı platformlarda uyumlu çalışmalar yürüttüğünü belirten Güler, "Karşılıklı güvenimiz ve ortak gelecek vizyonumuz sayesinde ilişkilerimizin çok daha ileri seviyelere ulaşacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Türkiye ve Endonezya'ya özgü geleneksel dans gösterileri gerçekleştirildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI