Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahd Nabyl A. Mulachela, Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemilere ilişkin ifadelerde bulundu.
Vahd, "Endonezya gemilerinin (Pertamina) Hürmüz Boğazı'ndan geçişi konusunda Endonezya Dışişleri Bakanlığı ve Tahran'daki Büyükelçiliğimiz ilgili İran makamlarla halihazırda koordinasyon sağlamıştır." dedi.
Tahran yönetiminin "olumlu yanıt" verdiğini aktaran Vahd, şu anda teknik ve operasyonel konular üzerinde çalışıldığını söyledi.
Yerel basındaki haberlerde Endonezya'nın petrol ve doğal gaz şirketi Pertamina'ya ait 2 geminin güvenlik endişeleri nedeniyle Basra Körfezi'nde mahsur kaldığı aktarılmıştı.