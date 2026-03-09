Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini belirterek ABD ve İsrail’e İran’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Endonezya’nın bölgedeki diplomatik misyonlarından gelen raporların güvenlik durumunun daha da kaygı verici hale geldiğini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm tarafların uluslararası hukuka bağlı kalması gerektiği vurgulanırken, gerilimin düşürülmesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği belirtildi.

BÖLGE ÜLKELERİNE YÖNELİK EYLEMLER DE ELEŞTİRİLDİ

Endonezya, İran’dan da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün başta olmak üzere bölgedeki komşu ülkelere yönelik eylemlerini durdurmasını istedi. Taraflara azami itidal çağrısı yapılan açıklamada, diyalog ve diplomasi yoluyla müzakere sürecine geri dönülmesinin önemine dikkat çekildi.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatmıştı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.

İranlı yetkililerin açıklamasına göre ABD ve İsrail’in saldırılarında aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 1332 kişi hayatını kaybetti. Orta Doğu’daki gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından ciddi endişe yarattığı değerlendiriliyor.