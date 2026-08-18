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Kaynak: İHA

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede ilan edilen 14 günlük olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yaraları sarma çalışmaları sürerken, felaketin bilançosu da netleşiyor.

YARALI SAYISI 213'E ULAŞTI, KAYIP AFETZEDE YOK

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) tarafından yapılan güncel açıklamaya göre, sarsıntının vurduğu bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e, yaralı sayısı ise en az 213'e ulaştı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sonucunda an itibarıyla "kayıp" statüsünde herhangi bir afetzedenin bulunmadığını doğruladı.

1.500'Ü AŞKIN ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Felaketin ardından bölgede sismik hareketlilik de hız kesmeden devam ediyor. BNPB verilerine göre, 7,7 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından şu ana kadar en az 1.576 artçı deprem kaydedildi.

Bölgedeki altyapı durumuna ilişkin de bilgi veren yetkililer, depremden etkilenen karayollarının bazı bölgesel kısıtlamalar dışında genel olarak ulaşıma açık olduğunu ifade etti. Afetzedelere yönelik insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için yürütülen lojistik operasyonların kara, hava ve deniz yolları üzerinden aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.