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Kaynak: AA

Bilim insanları, 2017 yılında tanımlanan ve toplam sayılarının 800’ün altında olduğu tahmin edilen Tapanuli orangutanlarının nüfus durumunu inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırma sonuçları, yalnızca Sumatra’nın kuzeyindeki Batang Toru Ekosistemi’nde yaşayan bu türün, Kasım 2025’te çok sayıda can kaybına neden olan aşırı yağışlardan önemli ölçüde etkilendiğini gösterdi.

Çalışmada, sel ve heyelan gibi afetler nedeniyle kritik tehlike altındaki türden yaklaşık 58 bireyin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu kayıp, mevcut Tapanuli orangutanı popülasyonunun yaklaşık yüzde 7’sine karşılık geliyor.

Araştırmacılar, bölgede aşırı hava olaylarının ilerleyen yıllarda daha sık ve daha şiddetli yaşanabileceğine dikkat çekerek, bunun Tapanuli orangutanlarının zaten sınırlı olan yaşam alanları üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, bilimsel yayın organı Cell Press’te yayımlandı.