Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Güney Sumatra eyaletine bağlı Kuzey Musi Rawas bölgesinde bulunan Trans-Sumatra Otoyolu'nda bugün yerel saatle 12.40 sıralarında, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs ile karşı yönden gelen tanker kafa kafaya çarpıştı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada otobüsteki 14 yolcu ile tankerin sürücüsü ve yardımcısı olmak üzere toplam 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, enkazda sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan 3 kişi ile hafif yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerin yürüttüğü ilk incelemelere göre, kazadan kısa süre önce otobüsün bir bölümünde yangın çıktığı, sürücünün aracı yolun sağ tarafına yönlendirmeye çalıştığı ancak yüksek hızla yaklaşan tankerle çarpışmayı engelleyemediği ifade edildi. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları ve kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.