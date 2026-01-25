Batı Bandung bölgesinde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonrası kurtarma ekipleri zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.
Arama kurtarma ekipleri yetkilisi Ade Dian Permana, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını, kayıp 79 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Permana, toprak kaymasının meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiğini aktardı.
Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansının (BASARNAS) yayımladığı görüntülerde, zeminin yumuşak olması nedeniyle ağır ve büyük ekipmanları kullanamayan arama kurtarma ekiplerinin tarım aletleriyle çalıştığı görüldü.
Yetkililer, dün, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetmişti.