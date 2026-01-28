Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Medan kentinde bir terlik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede yayılan alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, işçiler canlarını zor kurtardı.

Medan’da bulunan terlik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Üretim alanlarında bulunan yanıcı maddeler nedeniyle alevler hızla yayıldı ve fabrikanın büyük kısmı alevlere teslim oldu.

Yangınla birlikte yükselen yoğun duman, çevredeki mahallelerden de görüldü. Siyah duman bulutları gökyüzünü kaplarken, bölgedeki panik kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika içindeki yanıcı malzemeler, ekiplerin söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcanıyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.