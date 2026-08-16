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Kaynak: DHA

Flores Adası açıklarında gerçekleşen şiddetli sarsıntının ardından bölgede artçı hareketlilik devam ederken, yetkililer 341 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre depremde 36 kişi ağır, 77 kişi ise hafif yaralandı.

Depremin etkilediği bölgede 1300'den fazla evin zarar gördüğü, yaklaşık 5 bin kişinin ise güvenli alanlara ve geçici barınma merkezlerine götürüldüğü belirtildi. Heyelanların ulaşım güzergahlarını kapatması ve haberleşme altyapısındaki aksaklıklar nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinin güçlükle sürdürüldüğü aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 3 bin 500'ün üzerinde asker ve polis gönderildi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ada coğrafyasında acil müdahalenin daha hızlı yürütülmesi için 3 helikopter ile bir kurtarma gemisinin görevlendirildiğini duyurdu.