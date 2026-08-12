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Kaynak: AA

Endonezya'da Bali Adası'ndan Lombok Adası'na doğru yol alan "Putri Yasmin" isimli feribotta, sabaha karşı yerel saatle 04.00 sularında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın başladı.

Jakarta Globe'un yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, alevlerin yükselmesi üzerine derhal arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Bölgeden geçmekte olan "Port Link II" isimli diğer bir feribot da kurtarma çalışmalarına destek sağladı.

Ekiplerin ve çevredeki gemilerin hızlı müdahalesi sayesinde feribottaki 144 kişilik yolcu ile mürettebat grubunun tamamı yaralanmadan karaya çıkarıldı. Olayın ardından yangının çıkış kaynağının tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.