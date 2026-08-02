Yetkililer, Endonezya'da Doğu Cava'nın Surabaya kentinden Güney Sulawesi bölgesindeki Makassar kentine giden yolcu feribotunda yangın çıktığını ifade edildi.
Yangında ilk belirlemelerde, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirten yetkililer, 271 kişiyi taşıyan feribottaki 225 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kayıp 41 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, feribotun üst kısımlarından dumanlar yükseldiği ve alevlerin geminin farklı bölümlerine yayıldığı söyledi.