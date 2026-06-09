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Yerel basında yer alan bilgilere göre, Endonezya Hava Kuvvetleri bünyesindeki Hızlı Tepki Kolordusu (Korpasgat) ile ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı (AFSOC), "Doğrudan Eylem Kara Keşfi 2026" isimli tatbikatı Batı Cava eyaletinin Bandung bölgesinde düzenledi.

Korpasgat Sözcüsü Albay Jaito Novyan Sulistiyono, tatbikat kapsamında planlama faaliyetleri, hava harekatlarında hedef belirleme ve çatışma sahasından yaralı tahliyesi gibi çeşitli uygulamaların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Özel birliklerin tatbikatta yüksek hız, hassasiyet ve koordinasyonu ön planda tuttuğunu vurgulayan Sulistiyono, şunları kaydetti:

"Bu faaliyet, karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, taktik, teknik ve prosedürleri uyumlu hale getirmek için etkili platform işlevi gördü. Tatbikatın, personelimizin gelecekteki ortak operasyonlara yönelik hazırlık seviyesini en üst noktaya taşımasını bekliyoruz."