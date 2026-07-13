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Kaynak: AA

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, ülkenin Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yaşanan depremin ev ve kamu binalarında hasara neden olması sebebiyle vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.

1 HASTA HAYATINI KAYBETTİ!

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, tahliye sırasında hastanede tedavi gören 1 hasta yaşamını yitirdi. Yetkililerin, tahliye olan kişiler için geçici barınaklar kurduğu ve hasarın boyutunu değerlendirdiği belirtildi.