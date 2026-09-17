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Katılımevim'in çoğunluk hissesini elinde bulunduran Pusula Finans Holding ve bağlı fon yöneticileri hakkında başlatılan borsa manipülasyonu soruşturması, firari patron iddiaları ve ardından gelen hızlı el değiştirme süreciyle milyonlarca yatırımcıyı tedirgin etmişti.

Katılımevim'in fonlarını yöneten Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklanmış ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim (KTLEV) hisselerindeki piyasa dolandırıcılığı işlemleri nedeniyle aralarında Muhammet Yarız ve Serdar Turhan'ın da bulunduğu 37 farklı kişi ve Pusula Portföy'e 2 yıl süreyle borsada işlem yasağı getirdi.

Yüzde 50 üzerinde kayıp yaşayan Katılımevim'de son olarak kamu bankası Emlak Katılım tarafından satın alınma sürecine girdi.

ULUSOY: BORSADA NE İŞİ VAR?

Yaşanan gelişmelere dair ise ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan X hesabı üzerinden değerlendirme geldi. Ulusoy, "Faizsiz sistem mantığında çalışan şu evim, bu evim firmlarının, faizin anavatanı olan borsada ne iş var" diye sormuyor bu halk. Hata sende ey halkım!" dedi.

VEYSEL ULUSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, 1964 yılında Yozgat'ta doğmuş bir Türk iktisat profesörü, akademisyen ve bağımsız enflasyon hesaplamaları yapan ENAG'ın (Enflasyon Araştırma Grubu) kurucusu olarak biliniyor.

Eğitim hayatında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun olan Ulusoy, ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nde doktora yaptı. Boston College ve Harvard Üniversitesi gibi kurumlarda çalışmalar ve eğitimler gerçekleştirdi.