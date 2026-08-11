ENAG Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, son dönemde sıkça gündeme gelen belediyeler ve kamu ihaleleriyle ilgili ezber bozan bir analize imza attı. Şeffaflık, kamu yararı ve bütçe yönetimi üzerinden kritik sorular yönelten Ulusoy, Kamu İhale Kanunu’nun "21/b" maddesi üzerinden yürütülen uygulamalara dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

1. "NEDEN KENDİ KENDİ KAPASİTESİYLE ÜRETMİYOR?"

Belediyelere yöneltilen suçlamaların önemli bir bölümünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine dayandığına değinen Veysel Ulusoy, vatandaşın aklındaki ilk soruyu şu sözlerle aktardı:

"Belediyeler neden temel hizmetlerin daha büyük bölümünü kendi personeli, araçları ve teknik kapasitesiyle üretmiyor? 21/b, esas itibarıyla doğal afet, salgın, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve öngörülemeyen durumlarda ivedilik gerektiren ihtiyaçlar için düzenlenmiş bir pazarlık usulüdür. Normal belediye faaliyetlerinin sürekli finansman ve hizmet modeli haline gelmesi ayrı bir tartışma konusudur."

2. DIŞARIDAN HİZMET ALIMI GERÇEKTEN EKONOMİK Mİ?

Belediyelerin temizlikten ulaşıma, bakımdan altyapıya kadar her yıl ihtiyaç duyduğu hizmetleri sürekli şirketlerden satın almasını sorgulayan Ulusoy, şirket kârı ve ihale süreçlerinin kamu bütçesine ekstra yük getirdiğini vurguladı:

Sadece "Hangi Şirket Aldı?" Diye Sorulmamalı: Ulusoy'a göre kamuoyuna yalnızca ihaleyi kazanan firmanın değil, "Aynı hizmet belediye bünyesinde üretilse toplam maliyet ne olurdu?" sorusunun da hesabı verilmeli.

Kritik Ölçüt: Kamu yönetimindeki temel kriterlerin maliyet, kalite, rekabet ve kamu yararı olduğu unutulmamalı.

3. KURUMSAL TERCİH VE KALICI KAPASİTE SORUNU

Her yıl tekrarlanan ve önceden tahmin edilebilen işlerin sürekli hızlandırılmış veya olağanüstü ihale yöntemleriyle ihale edilmesinin nedenlerini sorgulayan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kamu yönetiminin kurumsal tercihlerini şu şekilde eleştirdi:

"Bu hizmet zaten her yıl gerekiyorsa neden belediyenin kalıcı kapasitesi oluşturulmuyor? Üstelik 21/b ve benzeri pazarlık usullerinin bugün elektronik ihale sistemi içinde yürütülmesine ilişkin kurallar da bulunuyor. Yani mesele yöntemin hangi şartlarda ve ne sıklıkta tercih edildiğinin açıklanabilmesi olarak karşımıza çıkıyor."

Ulusoy, belediyeler için hayati önem taşıyan bu maliyet ve hizmet yapısının, doğrudan devletin diğer tüm hizmet mekanizmaları için de aynen geçerli olduğunun altını çizdi.