Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammı için enflasyon rakamlarını bekliyor. Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG’ın hesaplamasına göre enflasyon aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 56,14 şeklinde gerçekleşti.

ENAG’ın rakamlarına göre enflasyon kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13 artmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 56,82 olarak açıklanmıştı.

Enflasyonda ‘öncü veri’ olarak görülen İstanbul enflasyonu ise aylık 1,23, yıllık yüzde 37,68 artış gösterdi.