Kartal, İstanbul genelinde bu seviyeye ulaşan sayılı yerel yönetimlerden biri oldu. AFAD ve Kadıköy Belediyesi ile birlikte en büyük üç kurum arasında yer alan Kartal Belediyesi, afetlere hazırlık noktasında ekipman ve personel altyapısını önemli ölçüde güçlendirdi.

Uzun süren eğitimler, tatbikatlar ve denetimlerin ardından elde edilen akreditasyon, ekiplerin özverili çalışmalarının sonucudur. Ağır Seviye akreditasyonu, deprem, sel, heyelan gibi afetlerde enkaz altında arama, teknik kurtarma, lojistik yönetim ve koordinasyon gibi en zorlu operasyonları yürütebilme yetkinliğini temsil eder. Kartal Belediyesi, bu kapsamda modern ekipman yatırımları yaparak ve personel sayısını artırarak operasyonel kabiliyetini tescillemiştir.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tören sonrası yaptığı açıklamada afetlere hazır bir Kartal hedefiyle aralıksız çalıştıklarını belirtti. Yüksel, alınan akreditasyonun disiplinli bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu ifade ederek ekiplerin özverili çalışmalarının kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Eğitim ve ekipman yatırımlarının süreceğini dile getiren Başkan Yüksel şu ifadeleri kullandı:

“Afetlere hazır bir Kartal hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında en üst seviye olan ağır seviye arama kurtarma akreditasyonunu almak, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve disiplinli hazırlık sürecinin önemli bir sonucudur. Bu anlamlı törende ekibimizin aldığı arma bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Başta Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere emeği geçen tüm personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak muhtemel afet durumlarına karşı her zaman hazır olmak için eğitim, ekipman ve koordinasyon çalışmalarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın can güvenliği için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.”

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Biruni Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni’nde Kartal Belediyesi ekibine akreditasyon armaları takdim edildi. Törene AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kamu kurumları, diğer yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende ekiplere peçeleri bizzat takılarak başarıları onurlandırıldı.