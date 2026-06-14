En zengin emekliler nerede yaşıyor? Zirvedeki ülke şaşırttı

LÜKSEMBURG AÇIK ARA ÖNDE

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu Lüksemburg’dan geldi. Ülkede 65-74 yaş grubundaki hanelerin medyan net serveti 1 milyon 219 bin 500 avroya ulaştı.

Lüksemburg’un ardından 310 bin avro ile Malta geliyor. Avrupa Birliği’nin nüfus bakımından küçük iki ülkesi olan Lüksemburg ve Malta dışarıda bırakıldığında ise listenin zirvesinde Belçika ve İrlanda yer alıyor.

Belçika’da emeklilik çağındaki hanelerin medyan net serveti 307 bin 700 avro, İrlanda’da ise 296 bin 700 avro olarak hesaplandı.

Fransa 232 bin 800 avro ile beşinci sırada bulunurken, Almanya 232 bin 100 avro ile hemen ardından geliyor. İspanya’da ise aynı yaş grubunun medyan net serveti 200 bin 800 avro olarak kaydedildi.