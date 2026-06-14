En zengin emekliler nerede yaşıyor? Zirvedeki ülke şaşırttı

KONUT SAHİPLİĞİ VE SOSYAL DEVLET ETKİSİ
Araştırmacılar, ülkeler arasındaki servet farklılıklarının temelinde gelir düzeyi, hane yapısı, konut sahipliği oranları, kredi kullanımı ve emlak fiyatları gibi unsurların bulunduğunu belirtiyor.
Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fabian Pfeffer’e göre servet yalnızca bireysel tasarrufların sonucu değil.
Pfeffer, konut piyasaları, sosyal devlet uygulamaları, emeklilik sistemleri, kredi mekanizmaları ve aile içi servet transferlerinin uzun yıllar boyunca birlikte şekillendiğini vurguladı.
Uzmanlara göre birçok hanenin en büyük servet kalemini sahip olunan konut oluşturuyor. Bu nedenle ev sahipliğinin yaygın olduğu ve gayrimenkul fiyatlarının yüksek seyrettiği ülkelerde yaşlı nüfusun serveti daha yüksek görünüyor.
Buna karşılık Almanya ve Avusturya gibi kiracılık oranının daha yüksek olduğu ülkelerde hane serveti daha düşük seviyelerde ölçülüyor.