Yeniçağ Gazetesi
15 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü

En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü

Mevduat faizlerindeki düşüş yurttaşları tedirgin ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimden sonra bankaların sunduğu en yüksek oranlarda gerileme yaşandı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi parti veriyor?

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 1

2026 yılına girdiğimizden beri mevduat faizlerindeki geri çekilme dikkat çekiyor. TCMB'nin ocak ayında yaptığı 100 baz puanlık faiz indirimden sonra mevduat faizlerinde düşüş meydana geldi.

1 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 2

13 Şubat 2026 yılından itibaren bankaların sunduğu en yüksek mevduat oranlarında %40'lı seviyelerin tükenmeye başladığı görülüyor. Özellikle yeni müşteri kampanyaları ve e- vadeli hesaplar üzerinden sunulan yüksek oranların sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

2 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 3

TÜRK TAHVİLLERİNE OLAN İLGİ YÜKSELDİ

2025 senesini %37,20 seviyesinden tamamlayan iki yıllık gösterge tahvil faizi, %35'li seviyelere düştü. Enflasyon ve politika faizinde düşüş beklentisi, Türk tahvillerine olan ilgiyi yükseltti.

3 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 4

6 şubat tarihinden itibaren haftada yabancı yatırımcıların tahvil alımları 255,6 milyon dolar olarak açıklandı. Bir önceki hafta ise 721,8 milyon dolarlık giriş yaşandı.

4 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 5

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI HANGİ BANKALARDA?

13 Şubat 2026 yılından itibaren vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın en yüksek mevduat oranları şu şekilde sıralanıyor:

5 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 6

DenizBank: %41,00

6 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 7

QNB Finansbank: %40,00

7 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 8

Akbank: %39,00

8 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 9

VakıfBank: %39,00

9 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 10

Alternatif Bank: %39,00

10 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 11

Odea Bank: %39,00

11 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 12

Yapı Kredi: %38,00

12 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 13

TEB: %36,50

13 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 14

ING Bank Türkiye: %36,00

14 15
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü - Resim: 15

Ziraat Bankası: %35,00

15 15
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro