2026 yılına girdiğimizden beri mevduat faizlerindeki geri çekilme dikkat çekiyor. TCMB'nin ocak ayında yaptığı 100 baz puanlık faiz indirimden sonra mevduat faizlerinde düşüş meydana geldi.
En yüksek faiz veren bankalar listesi: Mevduat faizleri düştü
Mevduat faizlerindeki düşüş yurttaşları tedirgin ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimden sonra bankaların sunduğu en yüksek oranlarda gerileme yaşandı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi parti veriyor?Derleyen: Baran Yalçın
13 Şubat 2026 yılından itibaren bankaların sunduğu en yüksek mevduat oranlarında %40'lı seviyelerin tükenmeye başladığı görülüyor. Özellikle yeni müşteri kampanyaları ve e- vadeli hesaplar üzerinden sunulan yüksek oranların sınırlı kaldığı ifade ediliyor.
TÜRK TAHVİLLERİNE OLAN İLGİ YÜKSELDİ
2025 senesini %37,20 seviyesinden tamamlayan iki yıllık gösterge tahvil faizi, %35'li seviyelere düştü. Enflasyon ve politika faizinde düşüş beklentisi, Türk tahvillerine olan ilgiyi yükseltti.
6 şubat tarihinden itibaren haftada yabancı yatırımcıların tahvil alımları 255,6 milyon dolar olarak açıklandı. Bir önceki hafta ise 721,8 milyon dolarlık giriş yaşandı.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI HANGİ BANKALARDA?
13 Şubat 2026 yılından itibaren vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın en yüksek mevduat oranları şu şekilde sıralanıyor:
DenizBank: %41,00
QNB Finansbank: %40,00
Akbank: %39,00
VakıfBank: %39,00
Alternatif Bank: %39,00
Odea Bank: %39,00
Yapı Kredi: %38,00
TEB: %36,50
ING Bank Türkiye: %36,00
Ziraat Bankası: %35,00