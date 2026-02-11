Yeniçağ Gazetesi
En yalnız meslekler belli oldu: 15 saat yalnızlar

İngiltere’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, çalışma hayatında yalnızlığın en yoğun hissedildiği meslekleri derledi. Bulgulara göre, iş sırasında en uzun süreyi tek başına geçirenler uzun yol ve teslimat sürücüleri. Bu gruptaki çalışanlar haftada ortalama 15 saate kadar yalnız kalıyorlar.

Araştırmada çiftçiler ile panelvan ve dağıtım sürücülerinin de haftada ortalama 13,7 saati tek başına geçirdiği belirlendi. Dahası, bu çalışanların dörtte biri iş yerinde kendini yalnız hissettiğini dile getiriyor.

“EVE TELEFON” ALIŞKANLIĞI ZAYIFLADI

Çalışma, iş esnasında yakınlarla kurulan iletişimin de ciddi biçimde azaldığını ortaya koyuyor. Bir zamanlar rutin sayılan “eve telefon açma” alışkanlığı neredeyse kaybolmuş durumda. İngiltere’de çalışanların yalnızca yüzde 12’si partnerini her gün işteyken aradığını söylüyor.

Ortalama bir çalışanın partneriyle en son telefon görüşmesini 13 gün önce yaptığı belirtilirken, her beş kişiden biri ise ayda bir ya da daha seyrek eve telefon ediyor.

SÜREKLİ YOLDA OLANLAR DAHA YALNIZ

Araştırma sonuçları, yalnızlığın hem evden hem de ofisten çalışanları benzer oranlarda etkilediğini gösteriyor. Ancak günün büyük bölümünü yolda geçirenler, özellikle panelvan ve dağıtım sürücüleri, sosyal temas eksikliğini daha yoğun hissediyor. Uzun saatler direksiyon başında kalan bu çalışanlar, gün içinde sınırlı iletişim kurabiliyor.

Verilere göre panelvan sürücülerinin neredeyse yarısı günde beşten az sohbet gerçekleştiriyor. Katılımcıların yüzde 46’sı ise gün boyunca başka biriyle beş dakikadan uzun süre bir arada bulunmadığını ifade ediyor.

SOSYAL KAYGI ARTIYOR

Araştırma, azalan sosyal etkileşimin psikolojik sonuçlarına da dikkat çekiyor. Çalışanların dörtte birinden fazlası, bir yıl öncesine kıyasla iş yerinde başkalarıyla konuşurken daha fazla kaygı hissettiğini belirtiyor.

Araştırmayı yaptıran Mercedes-Benz Vans İngiltere Genel Müdürü Iain Forsyth ise Belfast News’e yaptığı açıklamada, uzun saatler yalnız çalışan kişiler için tek bir anlamlı sohbetin bile ruh sağlığı üzerinde önemli bir fark yaratabileceğini vurguluyor.

