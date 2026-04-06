Araç sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetleri yeniden gündemde. 300 bin TL tutarında ve 36 ay vadeli taşıt kredisi seçenekleri incelendiğinde, bankalar arasında faiz oranı ve toplam geri ödeme açısından önemli farklılıklar ortaya çıkıyor.
En uygun araç kredisi hangisi? 300 bin TL için tablo netleşti
36 ay vadeli 300 bin TL taşıt kredilerinde bankalar arasındaki faiz ve geri ödeme farkları dikkat çekiyor. En düşük maliyetli seçenek ile en yüksek teklif arasında ciddi fark oluştu.Derleyen: Abdullah Kerzi
En uygun teklif Albaraka’dan
Listede en düşük maliyetli kredi seçeneği Albaraka Türk tarafından sunuluyor. 0 km taşıt finansmanında aylık taksit 15 bin 704 TL olurken, finansman oranı yüzde 3,02 seviyesinde. Bu kredide toplam geri ödeme 567 bin 81 TL olarak hesaplanıyor.
Yakın seçenekler Garanti ve ING’den
Garanti BBVA, motosiklet ve dijital taşıt kredisi seçeneklerinde yüzde 3,05 faiz oranı sunuyor. Bu kredilerde aylık taksit 15 bin 789 TL olurken toplam geri ödeme 568 bin 413 TL ile 570 bin 257 TL arasında değişiyor.
ING Türkiye ise hem 0 km hem de ikinci el taşıt kredilerinde yüzde 3,04 faiz oranıyla dikkat çekiyor. Bankada aylık taksit 15 bin 761 TL, toplam geri ödeme ise 569 bin 232 TL olarak öne çıkıyor.
Akbank orta seviyede yer aldı
Akbank tarafından sunulan motosiklet, 0 km ve ikinci el taşıt kredilerinde faiz oranı yüzde 3,09 seviyesinde. Bu seçeneklerde aylık taksit 15 bin 903 TL olurken, toplam geri ödeme 574 bin 368 TL’ye ulaşıyor.
Daha yüksek oranlı seçenekler
Kuveyt Türk, ikinci el taşıt finansmanında yüzde 3,20 oran sunarken aylık taksit 16 bin 219 TL, toplam ödeme ise 585 bin 742 TL olarak hesaplanıyor.
TEB ise ikinci el taşıt kredilerinde yüzde 3,29 faiz oranıyla listede üst sıralarda yer alıyor. Bu kredide aylık taksit 16 bin 480 TL, toplam geri ödeme ise 595 bin 123 TL’ye çıkıyor.
En yüksek maliyet Türkiye İş Bankası’nda
Listede en yüksek geri ödeme tutarı ise Türkiye İş Bankası tarafından sunulan kredilerde görülüyor. Yüzde 3,35 faiz oranıyla sunulan 0 km ve ikinci el taşıt kredilerinde aylık taksit 16 bin 655 TL’ye ulaşırken toplam geri ödeme 601 bin 414 TL seviyesine çıkıyor.
Fark 30 bin TL’yi aşıyor
Bankalar arasında en düşük ve en yüksek kredi seçenekleri arasında yaklaşık 34 bin TL fark bulunuyor. Uzmanlar, kredi tercihinde yalnızca aylık taksit tutarına değil, toplam geri ödeme miktarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Kredi seçerken detaylar önemli
Finans uzmanları, taşıt kredisi kullanacakların faiz oranının yanı sıra masraflar, sigorta giderleri ve erken ödeme koşullarını da incelemesi gerektiğini vurguluyor. Farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmanın, daha uygun maliyetli krediye ulaşmada önemli avantaj sağladığı ifade ediliyor.