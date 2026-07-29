Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte adayların tercih heyecanı yerini barınma telaşına bıraktı. Eğitimlerine farklı kentlerde devam edecek binlerce öğrencinin piyasaya girmesiyle kiralık konut talebi artarken, özellikle büyükşehirlerdeki yüksek bedeller bütçeleri zorluyor.
En ucuzu 15 bin 500 TL'den başlıyor: İşte üniversite şehirlerinde güncel kira tablosu
Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için kiralık ev arayışı başladı. TSKB Gayrimenkul Değerleme araştırmasına göre, öğrenci nüfusunun yoğun olduğu illerde 2+1 daire kiraları 15 bin 500 TL'den başlayarak bazı ilçelerde 56 bin TL seviyesine kadar yükseldi.Kaynak: Haber Merkezi
Sabah gazetesinin haberine göre TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin üç büyükşehir ve öğrenci nüfusunun yüksek olduğu illerde 100 metrekarelik 2 artı 1 konutları baz alarak hazırladığı rapor, 2026 yılı itibarıyla öğrencilerin karşılaştığı kiralık daire fiyatlarını gözler önüne serdi.
İstanbul, üniversite adaylarının odağında yer almayı sürdürürken gayrimenkul piyasasında da belirgin bir hareketlilik yaşanıyor. 2024-2025 döneminde artış ivmesinde yavaşlama kaydedilen kentte, 2025-2026 döneminde fiyatların yeniden hızlandığı görüldü. Belirli ilçelerde yıllık bazdaki artışların yüzde 30'u aşması talebin canlılığını koruduğunu gösterirken, son 3 yıldaki toplam artış 3 kata kadar ulaştı.
İstanbul genelinde öğrencilerin en çok ikamet ettiği 9 ilçe incelendiğinde, zirveyi 56 bin TL'lik ortalama tutarla Beşiktaş ve Kadıköy paylaştı. Diğer ilçelerdeki sıralama ise şu şekilde gerçekleşti:
Şişli: 46 bin 500 TL
Bakırköy: 44 bin TL
Üsküdar: 43 bin TL
Maltepe: 40 bin 500 TL
Kağıthane: 37 bin 500 TL
Kartal: 37 bin TL
Avcılar: 30 bin TL
Başkent Ankara'da üniversitelilerin ağırlıklı olarak Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100. Yıl, Cebeci, Kolej, Kurtuluş, Gazi, Beştepe, Yapracık, Turkuaz ve Yukarıyurtçu bölgelerini tercih ettiği kaydedildi. Deprem sonrasında yoğun göç alan kentte yıllık artış hızı yavaşlasa da fiyatlar yüksek seyretmeye devam ediyor. En uygun ortalama kira 25 bin TL ile Etimesgut'ta ölçülürken, Çankaya'da bu rakam iki katına kadar çıkıyor.
İzmir'de 5 ayrı noktada yapılan incelemelerde 100 metrekarelik 2 artı 1 konutların başlangıç kirası 28 bin TL olarak belirlendi. En uygun seçeneklerin Buca'da yer aldığı şehirde diğer bölgelerin ortalamaları şöyle bildirildi:
Konak/Üçyol: 29 bin 500 TL
Çiğli: 30 bin 500 TL
Balçova: 36 bin TL
Bornova: 37 bin 500 TL
Kentteki yıllık kira artış oranının ise yüzde 24 ile yüzde 28 bandında gerçekleştiği açıklandı.
Fiyatlar yüksek seviyelerde seyretmekle birlikte, birçok bölgede yükseliş ivmesinin yavaşladığı tespit edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine kıyasla haziranda yeni kiralanan evlerdeki nominal artış yüzde 29,21 olarak hesaplandı. Bu oran, son 58 ayın en düşük yıllık artışı olarak kayıtlara geçti.
Aynı süreçte reel gerileme yüzde 2,2 olurken, aylık bazdaki yüzde 2,3'lük artışta mevsimsel etkenlerin rol oynadığı aktarıldı. Kontratını yenileyen konut ve iş yeri kiracılarına TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre en fazla yüzde 32,03 zam uygulanırken, yeni kiracı endeksinin mevcut zam tavanının gerisinde kaldığı görüldü.
2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 25 bin 863 TL'ye ulaştı. Bu değer 2025'in aynı döneminde 19 bin 119 TL, 2024'te ise 13 bin 456 TL seviyesindeydi.
Üç büyük kentin yıllara göre ortalama kira değişimi ise şu şekilde yansıdı:
İstanbul: 2024'te 20 bin 588 TL, 2025'te 30 bin 519 TL, 2026'da 44 bin 332 TL (İki yıllık artış yüzde 115'i aştı).
Ankara: 2024'te 11 bin 537 TL, 2025'te 17 bin 871 TL, 2026'da 23 bin 921 TL.
İzmir: 2024'te 15 bin 144 TL, 2025'te 21 bin 797 TL, 2026'da 28 bin 540 TL.
Eskişehir, Konya, Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu illerde de son üç yılda belirgin yükselişler yaşandı. 2023 yılında 7 bin ile 11 bin TL aralığında seyreden 2 artı 1 daire kiraları, 2026 yılı itibarıyla 15 bin 500 TL ile 28 bin 500 TL aralığına yükseldi.
Araştırma kapsamındaki 14 il arasında kirası 20 bin TL'nin altında kalan yegane şehirler Erzurum, Trabzon ve Kayseri oldu. Buna karşın Antalya, Muğla ve Kocaeli, öğrenci şehirleri arasında en yüksek kira bedellerine sahip iller olarak öne çıktı. Rapor, bedellerdeki yükseliş eğiliminin sürdüğünü ancak artış ivmesinin geçmiş dönemlere kıyasla hız kestiğini ortaya koydu.