En ucuzu 15 bin 500 TL'den başlıyor: İşte üniversite şehirlerinde güncel kira tablosu

Eskişehir, Konya, Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu illerde de son üç yılda belirgin yükselişler yaşandı. 2023 yılında 7 bin ile 11 bin TL aralığında seyreden 2 artı 1 daire kiraları, 2026 yılı itibarıyla 15 bin 500 TL ile 28 bin 500 TL aralığına yükseldi.

Araştırma kapsamındaki 14 il arasında kirası 20 bin TL'nin altında kalan yegane şehirler Erzurum, Trabzon ve Kayseri oldu. Buna karşın Antalya, Muğla ve Kocaeli, öğrenci şehirleri arasında en yüksek kira bedellerine sahip iller olarak öne çıktı. Rapor, bedellerdeki yükseliş eğiliminin sürdüğünü ancak artış ivmesinin geçmiş dönemlere kıyasla hız kestiğini ortaya koydu.