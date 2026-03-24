Lüks segmentte yer alan Mercedes-Benz EQS, yüksek menzil kapasitesi ve üst düzey donanımıyla öne çıkıyor. EQS 450 4MATIC Inspiration modeli 10.108.500 TL, EQS 580 4MATIC Heritage Edition ise 11.829.500 TL fiyat etiketiyle sunuluyor.
En ucuzdan en pahalıya elektrikli araçlar: Fiyat listeleri açıklandı
Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün genişlerken, farklı segmentlerde birçok model dikkat çekiyor. Lüks sedanlardan kompakt şehir araçlarına kadar uzanan bu yelpazede, hem performans hem de menzil açısından iddialı seçenekler bulunuyor.Derleyen: Cansu İşcan
Sportif karakteriyle dikkat çeken BMW i4, tamamen elektrikli bir sedan olarak 491 ila 600 km arasında menzil sunuyor. i4 eDrive40 M Sport versiyonu 5.798.800 TL, Edition M Sport ise 6.402.900 TL seviyesinde.
Mercedes-Benz EQE ise şık tasarımı ve güçlü teknik altyapısıyla dikkat çeken bir diğer elektrikli sedan. EQE 280 AMG modeli 5.930.500 TL, EQE 350 4MATIC AMG ise 6.775.500 TL fiyatla satışta.
Aerodinamik yapısı ve hızlı şarj özelliğiyle öne çıkan Kia EV6, 3.500.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Kompakt SUV segmentinde yer alan Hyundai Kona ise modern tasarımı ve sürüş destek sistemleriyle 2.315.000 TL’den başlıyor.
Mercedes-Benz EQA, 422 km menzil ve güçlü motoruyla kompakt SUV sınıfında yer alırken 4.345.000 TL fiyat etiketine sahip. Tesla Model Y ise geniş iç hacmi ve farklı versiyon seçenekleriyle dikkat çekiyor; başlangıç fiyatı 2.349.300 TL’den başlayıp 4.418.400 TL’ye kadar çıkıyor.
Skywell ET5, şehir içi kullanımda sunduğu yüksek menzil ile öne çıkarken 2.175.000 TL ile 2.800.000 TL arasında değişen fiyatlara sahip.
Mini Cooper Countryman’in elektrikli versiyonu, şehir içi kullanım kolaylığı ve teknolojik donanımıyla öne çıkıyor. Fiyatları 2.493.300 TL ile 5.533.200 TL arasında değişiyor.
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG T10X, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle 1.870.000 TL’den başlayıp 3.178.000 TL’ye kadar uzanıyor.
Daha kompakt seçenekler arasında yer alan Opel Corsa-e, 354 km’ye kadar menzil sunarken 2.101.000 TL fiyatla satılıyor. Kia EV9 ise geniş aileler için uygun, 6 ve 7 koltuklu seçenekleriyle 6.360.000 TL ile 7.630.000 TL arasında fiyatlandırılıyor.
Şehir içi kısa mesafeler için tasarlanan Fiat Topolino ve Citroen Ami gibi mikro araçlar da dikkat çekiyor. Topolino 544.900 TL’den başlarken, Citroen Ami modelleri 585.000 TL ile 605.000 TL arasında değişiyor.