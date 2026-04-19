En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de

Alfa Romeo’nun tasarım mirasını dijital çağın teknolojisiyle harmanlayan C-SUV modeli Tonale, yenilenen yüzü ve performansıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Sportif ruhunu "referans noktası" olma iddiasıyla güçlendiren İtalyan SUV, lansmana özel avantajlarla otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Tasarımda "Trilobo" ve Yarış RuhuYeni Tonale, genişletilmiş iz açıklığı ve Alfa Romeo’nun imzası olan "Trilobo" ön yüzüyle çok daha agresif bir duruş sergiliyor. Tasarımdaki yenilikler markanın efsanevi modellerine selam gönderiyor.

SCUDETTO KALKANI

Merkeze konumlandırılan ikonik ızgara, modern bir yorumla yenilendi.

GİULİA GTA ESİNTİSİ

Yan hava girişleri, markanın yarışçı kimliğini yansıtan aerodinamik detaylarla zenginleştirildi.

YENİ RENK PALETİ

Brera Kırmızısı, Monza Yeşili ve Okra Sarısı gibi iddialı metalik renk seçenekleri kartelaya eklendi.

PERFORMANS

175 Beygirlik Hibrit VerimlilikTürkiye’de ilk etapta Speciale Hybrid versiyonuyla satışa sunulan model, performans tutkunlarını çevreci teknolojiyle buluşturuyor:

Özellik Teknik Detaylar
Motor: 1.5 Litre Değişken Geometrili Turbo Benzinli + 48V Elektromotor

Güç: / Tork 175 BG / 240 Nm
Hızlanma: (0-100 km/s) 8,5 Saniye
Maksimum Hız: 212 km/s
Yakıt Tüketimi: (WLTP) 5,7 – 5,9 lt / 100 km

PREMİUM İÇ MEKAN VE DİJİTAL KOKPİT

İç mekanda kalite algısı, Speciale donanımına özel "cannelloni" desenli deri döşemeler ve degrade efektli ambiyans aydınlatmasıyla zirveye taşınmış.

TAM DİJİTAL DENEYİM

12.3 inçlik gösterge paneli ve 10.25 inçlik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor.

ÜSTÜN KONFOR

8 yönlü elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı koltukların yanı sıra direksiyon kolonuna sabitlenmiş alüminyum vites kulakçıkları sürüş keyfini artırıyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Seviye 2 sürüş destek sistemleri ve "brake by wire" fren teknolojisi güvenliği standartlaştırıyor.

LANSMAN FİYATI VE TAKAS DESTEĞİ

Alfa Romeo Marka Direktörü Selim Eskinazi, yenilenen Tonale’nin C-SUV segmentinde farklı bir stil arayanlar için en iddialı alternatif olduğunu vurguladı.

Alfa Romeo’nun tasarım mirasını dijital çağın teknolojisiyle harmanlayan C-SUV modeli Tonale'nın başlangıç fiyatı 3.716.700 TL

LANSMAN KAMPANYASI

Nisan ayına özel 110 bin TL takas desteği fırsatı Alfa Romeo showroomlarında kullanıcıları bekliyor.

Yenilenen Tonale, sadece tasarımıyla değil, segmentinin en direkt direksiyon sistemi ve artırılmış iz genişliğiyle sağladığı yol tutuş kabiliyetiyle de sürüş tutkunlarına hitap ediyor.

