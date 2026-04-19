Tasarımda "Trilobo" ve Yarış RuhuYeni Tonale, genişletilmiş iz açıklığı ve Alfa Romeo’nun imzası olan "Trilobo" ön yüzüyle çok daha agresif bir duruş sergiliyor. Tasarımdaki yenilikler markanın efsanevi modellerine selam gönderiyor.
En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de
Alfa Romeo’nun tasarım mirasını dijital çağın teknolojisiyle harmanlayan C-SUV modeli Tonale, yenilenen yüzü ve performansıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Sportif ruhunu "referans noktası" olma iddiasıyla güçlendiren İtalyan SUV, lansmana özel avantajlarla otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.Dilek Taşdemir
SCUDETTO KALKANI
Merkeze konumlandırılan ikonik ızgara, modern bir yorumla yenilendi.
GİULİA GTA ESİNTİSİ
Yan hava girişleri, markanın yarışçı kimliğini yansıtan aerodinamik detaylarla zenginleştirildi.
YENİ RENK PALETİ
Brera Kırmızısı, Monza Yeşili ve Okra Sarısı gibi iddialı metalik renk seçenekleri kartelaya eklendi.
PERFORMANS
175 Beygirlik Hibrit VerimlilikTürkiye’de ilk etapta Speciale Hybrid versiyonuyla satışa sunulan model, performans tutkunlarını çevreci teknolojiyle buluşturuyor:
Özellik Teknik Detaylar
Motor: 1.5 Litre Değişken Geometrili Turbo Benzinli + 48V Elektromotor
Güç: / Tork 175 BG / 240 Nm
Hızlanma: (0-100 km/s) 8,5 Saniye
Maksimum Hız: 212 km/s
Yakıt Tüketimi: (WLTP) 5,7 – 5,9 lt / 100 km
PREMİUM İÇ MEKAN VE DİJİTAL KOKPİT
İç mekanda kalite algısı, Speciale donanımına özel "cannelloni" desenli deri döşemeler ve degrade efektli ambiyans aydınlatmasıyla zirveye taşınmış.
TAM DİJİTAL DENEYİM
12.3 inçlik gösterge paneli ve 10.25 inçlik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor.
ÜSTÜN KONFOR
8 yönlü elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı koltukların yanı sıra direksiyon kolonuna sabitlenmiş alüminyum vites kulakçıkları sürüş keyfini artırıyor.
GELİŞMİŞ GÜVENLİK
Seviye 2 sürüş destek sistemleri ve "brake by wire" fren teknolojisi güvenliği standartlaştırıyor.
LANSMAN FİYATI VE TAKAS DESTEĞİ
Alfa Romeo Marka Direktörü Selim Eskinazi, yenilenen Tonale’nin C-SUV segmentinde farklı bir stil arayanlar için en iddialı alternatif olduğunu vurguladı.
Alfa Romeo’nun tasarım mirasını dijital çağın teknolojisiyle harmanlayan C-SUV modeli Tonale'nın başlangıç fiyatı 3.716.700 TL
LANSMAN KAMPANYASI
Nisan ayına özel 110 bin TL takas desteği fırsatı Alfa Romeo showroomlarında kullanıcıları bekliyor.
Yenilenen Tonale, sadece tasarımıyla değil, segmentinin en direkt direksiyon sistemi ve artırılmış iz genişliğiyle sağladığı yol tutuş kabiliyetiyle de sürüş tutkunlarına hitap ediyor.