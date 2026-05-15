En sağlıklı su hangisi? Arıtma suyu mu, damacana mı?

Arıtma suyu mu yoksa hazır su mu daha sağlıklı? Günlük yaşamda giderek daha fazla tartışılan bu konuya ilişkin uzman değerlendirmeleri, tek bir doğru cevabın olmadığını gösteriyor. Büyük şehirlerde musluk suyuna duyulan güvenin azalmasıyla birçok kişi damacanaya ya da arıtma cihazlarına yöneliyor.

Sena Altuntaş Derleyen: Sena Altuntaş
Bilimsel çalışmalar, sağlıklı su tüketiminde yalnızca suyun kaynağının değil; mineral içeriği, saklama koşulları ve hijyen standartlarının da belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre uygun şekilde filtrelenen arıtma suyu güvenli kabul edilirken, yanlış koşullarda depolanan ambalajlı sularda bakteri ve kimyasal riskler oluşabiliyor.

Ev tipi su arıtma cihazları son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Özellikle ters ozmoz sistemleri, sudaki ağır metaller, klor ve çeşitli mikroorganizmaları büyük oranda uzaklaştırabiliyor.

Bununla birlikte uzmanlar, bu sistemlerin yalnızca zararlı maddeleri değil, vücut için gerekli olan kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri de azaltabileceğine dikkat çekiyor. Uzun süre mineral açısından fakir su tüketiminin bazı bireylerde dengesizliklere yol açabileceği ifade ediliyor.

Hazır sular ise doğal mineral yapısını koruma açısından avantajlı görülüyor. Burada da en kritik unsur üretim ve saklama koşulları. Özellikle sıcak ortamlarda bekletilen damacanalar ya da güneş ışığına uzun süre maruz kalan plastik şişeler, suyun kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ambalajlı su seçerken üretim tarihi ve muhafaza şartlarının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Halk sağlığı uzmanları, en güvenli içme suyu yaklaşımının düzenli bakımı yapılan ve periyodik olarak kontrol edilen arıtma sistemleri olduğunu belirtiyor.

Filtrelerin zamanında değiştirilmemesi durumunda ise sistemlerin bakteri oluşumuna uygun bir ortama dönüşebileceği uyarısı yapılıyor. Benzer şekilde, güvenilir olmayan kaynaklardan temin edilen hazır sularda da hijyen riski ortaya çıkabiliyor.

Beslenme uzmanları ise günlük mineral ihtiyacının yalnızca sudan karşılanmadığını, dengeli beslenen bireylerde arıtma suyunun tek başına bir sağlık riski oluşturmadığını ifade ediyor.

Bununla birlikte çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerde mineral dengesi daha hassas olduğu için su tercihlerinin kişisel sağlık durumuna göre yapılması öneriliyor.

Genel değerlendirmede uzmanlar, “en sağlıklı su” diye tek bir seçenekten ziyade; güvenilir kaynaklardan gelen, düzenli kontrol edilen ve hijyen şartları sağlanan suyun tercih edilmesinin en doğru yaklaşım olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
