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Geleneksel Fransız mutfağının özellikle güneydeki Provence bölgesinde doğan ve zamanla tüm dünyada meşhur olan en renkli sebze yemeği Ratatuy olarak bilinir. Kökeni Fransa’nın Nice kentine dayanan bu özel lezzet, kabak, patlıcan, domates, biber ve taze otların muazzam bir uyumla pişirilmesiyle hazırlanır.

İlk ortaya çıktığı yıllarda yoksul halkın ve çiftçilerin tarladan topladığı taze yaz sebzelerini değerlendirmek için pişirdiği mütevazı bir yemek iken günümüzde dünya çapında şık restoranların menülerini süsleyen ikonik bir gurme lezzete dönüşmüştür. Aynı adı taşıyan ünlü animasyon filmi sayesinde popülerliği katlanan Ratatuy, hem göze hem de damağa hitap eden yapısıyla sebze yemeklerinin en üst seviyesini temsil eder.

Ratatuy hakkında en çok merak edilen konulardan biri yemeğin etli mi yoksa sebzeli mi pişirilmesi gerektiğidir. Fransız mutfak kültüründeki orijinal ve özgün tarifine göre Ratatuy tamamen sebzeli bir yemektir ve içerisinde kesinlikle kırmızı veya beyaz et bulunmaz. Vejetaryen ve vegan beslenme tarzına tam uyum sağlayan bu lezzet, sebzelerin kendi sularıyla ve kaliteli zeytinyağıyla pişirilerek aromalarının öne çıkarılması esasına dayanır. Ancak modern mutfaklarda veya yöresel uyarlamalarda, yemeğin yanında ya da alt tabanında ızgara et, tavuk veya balık servis edildiği görülse de geleneksel Ratatuy yemeğinin özü tamamen taze sebzelerin mükemmel harmonisinden oluşmaktadır.

4 KİŞİLİK RATATUY YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Ailenize veya konuklarınıza tam kıvamında ve görsel bir şölen sunan 4 kişilik bir Ratatuy hazırlamak istiyorsanız, sebzelerin taze ve benzer boyutlarda olmasına özen göstermelisiniz.

ANA SEBZE DİLİMLERİ İÇİN MALZEMELER:

2 adet orta boy uzun ve düzgün patlıcan

2 adet orta boy yeşil kabak

2 adet orta boy sarı kabak veya yerine yine yeşil kabak

4 adet büyük boy taze ve sert domates

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı taze veya kuru kekik

Alt Sos Tabanı İçin Malzemeler:

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 adet kımızı kapya biber

1 adet yeşil biber

4 adet rendelenmiş etli domates veya 1 su bardağı domates püresi

1 tatlı kaşığı domates salçası

Çeyrek demet ince kıyılmış taze fesleğen

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sebzelerin erimediği, lezzetlerin birbirine karıştığı ve sunumunun tıpkı restoranlardaki gibi kusursuz göründüğü bir Ratatuy hazırlamak için şu püf noktalarına dikkat etmelisiniz:

Sebzelerin eşit boyutta doğranması: Patlıcan, kabak ve domateslerin ince, eşit kalınlıkta ve yuvarlak dilimler halinde doğranması hem pişme süresinin eşit olmasını sağlar hem de yemeğin estetik görünümünü oluşturur.

Patlıcanların acısının alınması: Doğranan patlıcan dilimlerini pişirme işleminden önce tuzlu suda yaklaşık 15 ile 20 dakika arası bekletmek, patlıcanın acı suyunu çıkarır ve sebzenin fazla yağ çekmesini engeller.

Lezzetli alt sos: Yemeğin tabanına serilen domates ve biber sosu, sebzelerin pişerken kurumaması ve lezzetlenmesi için hayati önem taşır. Soğan, sarımsak ve biberlerin önceden zeytinyağında iyice soteleyerek domatesle buluşturulması sosun lezzetini ikiye katlar.

Dizim estetiği: İnce dilimlenmiş sebzeleri sırasıyla bir patlıcan, bir kabak, bir domates şeklinde ardışık olarak fırın kabına veya tencereye eğimli bir şekilde dizmek yemeğin imza görünümüdür.

Yağlı kağıt kullanımı: Fırında pişirme yaparken kabın üzerini ilk aşamada sebze boyutunda kesilmiş yağlı kağıt ile kapatmak, sebzelerin üstünün hemen yanmasını önler ve kendi buharında yumuşamasını sağlar.

Zeytinyağı ve ot dokunuşu: Dizilen sebzelerin üzerine gezdirilecek kaliteli sızma zeytinyağı, taze kekik ve fesleğen dokunuşları, Fransız mutfağının o meşhur aromatik kokusunu yemeğe kazandırır.

Dinlendirme süresi: Fırından çıkan sıcak Ratatuy yemeğini hemen servis etmek yerine 10 veya 15 dakika kadar dinlendirmek, sebzelerin sosu iyice emmesini ve lezzetlerin bütünleşmesini sağlar.