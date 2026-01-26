Juventus’a transferi son anda yatan En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Fenerbahçe'deki durumu belirsizliğini koruyan Faslı golcüden dikkat çeken bir adım geldi.

JUVENTUS'A KİRALIK GİTMEK İSTEMEDİ

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunda revizyona gitmeyi planlarken hücum hattında özellikle Youssef En-Nesyri'yi gözden çıkarmıştı.

Yıldız oyuncu için en ciddi adımı İtalya'dan Juventus atmış ve Torino ekibi, satın alma opsiyonlu kiralık anlaşması için sarı-lacivertlilerle el sıkışmıştı. Ancak bu transfer son anda oyuncunun kararıyla rafa kalktı.

Juventus, En-Nesyri ile de temasa geçmesine rağmen olumlu dönüş alamadı. Oyuncunun kafasında farklı bir rota vardı ve bu belirsizlik İtalyan devini geri adım atmaya itti.

EN-NESYRI'NİN MENAJERİ FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanan gelişmeler sonrası En-Nesyri’nin menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle bir araya geldi.

TRT Spor’un geçtiği habere göre menajer, oyuncusunun takımdan bonservisiyle ayrılmak istediğini açık bir dille sarı lacivertli yönetime iletti.

Henüz Faslı golcü için kulübe resmi bir bonservis teklifi ulaşmazken menajeri alternatif kulüplerle temaslarını sürdürüyor.

En-Nesyri bazı Avrupa takımlarına önerilse de şu ana dek somut bir gelişme yaşanmadı.

FENERBAHÇE YOL HARİTASINI NETLEŞTİRDİ

Teknik heyetin planları ve kulüp içindeki mali yapı göz önüne alındığında, Fenerbahçe En-Nesyri’yi yalnızca tatmin edici bir bonservis teklifiyle göndermeye sıcak bakıyor. Kiralama formülü artık devre dışı bırakıldı.

En-Nesyri'nin dün Göztepe karşısında kulübede oturması ve süre alamaması da bu ayrılık senaryosunun bir parçası olarak yorumlandı.

MUHTEMEL TRANSFER ROTASI PREMIER LİG VEYA ARAP YARIMADASI

Oyuncuyla ilgilenen birçok kulüp olmasına rağmen çok azı hem Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini hem de En-Nesyri'nin yüksek maaşını karşılayabilecek konumda.

Bu sebeple eğer bir ayrılık gerçekleşecekse, Premier Lig veya Arap Yarımadası muhtemel rotalar olarak öne çıkıyor.

Transferin son gününe kadar En-Nesyri'nin satışı gündemde olacak. Beklenen teklif alınamazsa bu sefer Fenerbahçe yönetimi de sanrfor gündemini rafa kaldırmak zorunda kalacak.