Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Fas ile Tanzanya karşı karşıya geldi.

EN-NESYRI SÜRE ALDI

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Brahim Diaz'ın 64'üncü dakikada attığı golle öne geçen Fas'ta maça yedek başlayan Fenerbahçeli yıldız Youssef En Nesyri oyuna 77'de dahil oldu.

En-Nesyri'li Fas Afrika Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Resim : 1

FAS TEK GOLLE TURU GEÇTİ

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Fas sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE FAS-KAMERUN EŞLEŞMESİ

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi ise Güney Afrika'yı 2-1'lik skorla geçen Kamerun oldu.