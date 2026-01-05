Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Fas ile Tanzanya karşı karşıya geldi.
EN-NESYRI SÜRE ALDI
İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Brahim Diaz'ın 64'üncü dakikada attığı golle öne geçen Fas'ta maça yedek başlayan Fenerbahçeli yıldız Youssef En Nesyri oyuna 77'de dahil oldu.
FAS TEK GOLLE TURU GEÇTİ
Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Fas sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
ÇEYREK FİNALDE FAS-KAMERUN EŞLEŞMESİ
Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi ise Güney Afrika'yı 2-1'lik skorla geçen Kamerun oldu.