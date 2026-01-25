Fenerbahçe ile Juventus arasında anlaşma sağlanmasına rağmen Youssef En-Nesyri transferi, Sevilla’nın devreye girmesiyle oyuncunun karar aşamasına kaldı.

JUVENTUS VE FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Juventus ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde mutabakat sağlandı. Kulüpler arasındaki anlaşma kesinleşti. Ancak süreç oyuncunun onay aşamasında tıkandı.

SEVILLA İSPANYA’YA DÖNÜŞ İÇİN BASKI YAPIYOR

En-Nesyri’nin eski kulübü Sevilla, transferde sürpriz bir şekilde devreye girdi. Faslı forvet Endülüs ekibinde geçirdiği dönemde iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış ve kariyerinin en istikrarlı sezonlarını geçirmişti. Sevilla cephesi, eski oyuncusunu geri dönmeye ikna etmek için yoğun bir şekiklde temaslara başladı.

SON KARAR EN-NESYRI’DE

En-Nesyri'nin Juventus'a transferinde kulüpler düzeyinde sorun bulunmuyor. Ancak transferin tamamlanması tamamen En-Nesyri’nin vereceği nihai karara bağlı.

Faslı golcü, menajeriyle görüşmek üzere Türkiye’de kalırken Juventus cephesi anlaşmanın sağlamlığına güveniyor.

Sevilla’nın son hamlesi süreci askıya alırken önümüzdeki saatlerde yapılacak görüşmelerin transferin yönünü belirleyeceği ifade ediliyor.