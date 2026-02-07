Fenerbahçe’den ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad’a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla ilk sınavını Al Nassr deplasmanında verdi. Ancak Faslı golcü, derbi atmosferindeki mücadelede beklenen performansı sahaya yansıtamadı.

EN-NESYRI İLK MAÇINDA 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Al-Awwal Park’ta oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan En-Nesyri maçın son düdüğüne kadar sahada kaldı. Ancak hücum hattında beklenen etkiyi yaratamayan yıldız futbolcu, rakip ceza sahasında topla buluşamadı.

Al Nassr, karşılaşmayı 84. dakikada Sadio Mane’nin penaltı golü ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel’in kaydettiği golle 2-0 kazandı.

EN-NESYRI'NİN İSTATİSTİKLERİ ÇOK KONUŞULDU

En-Nesyri’nin maç sonu verileri eleştiri konusu oldu.

Faslı oyuncu karşılaşmayı şu istatistiklerle tamamladı:

Şut: 0

Ceza sahasında topla buluşma: 0

Toplam topla buluşma: 26

Pas isabeti: 6/9

Çalım başarısı: 1/4

İkili mücadele: 13 denemede 4 başarı

Karim Benzema'nın yerine transfer edilen En-Nesyri ilk maçında Fransız yıldızın gölgesinde kaldı.

RONALDO YİNE YOKTU

Öte yandan Al Nassr’da Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Lig yönetimine yönelik tepkisi nedeniyle bir önceki maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da forma giymedi.

Bu sonuçla Al Nassr puanını 49’a yükseltirken, Al Ittihad 34 puanda kaldı. En-Nesyri ise yeni takımındaki ilk maçında beklenen başlangıcı yapamadı.