Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Özel gereksinimli bireylerin üretmenin mutluluğuyla çalışma hayatına katıldığı “En Mutlu Köy”de yenilenen seralarda üretilen ürünler sofralara lezzet katıyor, dağıtılan fideler de çiftçilere can suyu oluyor.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya öncülüğünde tarımsal üretimi geliştirmek ve yerel üreticiye destek olmak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Ortahisar Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini sergilemeye devam ediyor. Hem yenilikçi tarım faaliyetleriyle hem de sosyal sorumluluk yönüyle örnek bir modele ev sahipliği yapan En Mutlu Köy yerleşkesi, özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına aktif katılımını sağlarken, burada üretilen güvenli ve sağlıklı gıdalar da vatandaşlarla buluşturuluyor.

SEBZELER SOFRALARLA, FİDELER ÜRETİCİLERLE BULUŞTURULDU

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın talimatıyla daha önce atıl durumda bulunan seraların yenilenmesinin ardından tam kapasite üretime geçilen En Mutlu Köy yerleşkesinde kış-bahar döneminde yaklaşık 3 bin bağ marul, 2 bin 500 bağ maydanoz, 700 bağ ıspanak, 100 bağ roka hasat edildi. Yaz döneminde ise eylül ayına kadar yaklaşık 2 ton salatalığın yanı sıra kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilere dağıtımı gerçekleştirilen toplam 250 bin adet domates, çarliston biber, kapya biber, kıl biber, dolmalık biber ve patlıcan fidanı üretildi. Yaz sezonunun sona ermesinin ardından seralarda kış sebzelerinin ekimi gerçekleştirilecek.

İSTİRİDYE MANTARI VE YUMURTA ÜRETİMİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Tarım seralarına ek olarak kurulan özel çadırda, lezzeti ve besin değeriyle büyük rağbet gören istiridye mantarından ise 2026 yılı içerisinde bin 400 kg hasat yapıldı. Tavuk sayısının artırıldığı ve yeni düzenlemelerin yapıldığı tavuk kümesinde ise Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık 85 bin adet yumurta üretildi. Günlük olarak hasat edilen sebze ve meyveler anlaşmalı marketler aracılığıyla satışa sunuluyor.

BAŞKAN KAYA: “ÜRETMEYE VE ÜRETİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Belediye Başkanı Ahmet Kaya ‘üreten belediyecilik’ anlayışıyla tarımsal kalkınmaya her zaman büyük önem verdiklerini söyledi. Ortahisar’da tarımsal üretim seferberliği başlatarak üretmek isteyen herkese destek olduklarını belirten Başkan Kaya, “Güvenli gıdaya ulaşmanın zorlaştığı, sebze fiyatlarının katlandığı bu dönemde üretmek, toprağımıza sahip çıkmak bir tercih değil, zorunluluktur. Biz de bu anlayış doğrultusunda çiftçilerimize, eğitim çalışmaları yapıyoruz, fide desteği veriyoruz ve köy pazarları ile satış imkânı sunuyoruz. Özel dostlarımızın emeğiyle de seralarımızda ürettiğimiz taze meyve ve sebzeleri ekonomimize kazandırıyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak üretmeye ve üretime destek olmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.