Kaza, öğle saatlerinde Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Muratpaşa mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ADF 739 plakalı otomobil şarampole devrildi.

En mutlu günleri kabusa döndü: Düğün dönüşü feci kaza: 3 çocuk 7 yaralı - Resim : 1

Otomobil yan yatıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 3’ü çocuk, 7 kişi itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.

En mutlu günleri kabusa döndü: Düğün dönüşü feci kaza: 3 çocuk 7 yaralı - Resim : 2

Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Akraba olduğu öğrenilen yaralıların, sünnet düğününden döndüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

En mutlu günleri kabusa döndü: Düğün dönüşü feci kaza: 3 çocuk 7 yaralı - Resim : 3

En mutlu günleri kabusa döndü: Düğün dönüşü feci kaza: 3 çocuk 7 yaralı - Resim : 4