05 Ocak 2026 Pazartesi
En kıskanç 4 burç: Astrolojiye göre kıskançlıkta öne çıkan burçlar

Astroloji dünyasında bazı burçlar, ilişkilerde kıskançlık hissini daha yoğun yaşayabiliyor. İşte en kıskanç 4 burç…

“En kıskanç burçlar” listesi, özellikle aşk hayatı ve ilişkilerle ilgilenenlerin en fazla merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. İşte astrologlara göre kıskançlığıyla öne çıkan 4 burç…

AKREP BURCU

  • Listenin ilk sırasında yine Akrep burcu yer alıyor. Tutkulu ve sahiplenici yapısıyla bilinen Akrepler, sevdiklerini paylaşmakta zorlanır.
  • Güven problemi yaşadığında kıskançlığı artar
  • Kontrol isteği oldukça yüksektir
  • Sezgileri güçlü olduğu için kuşkucu davranabilir

Bu özellikleriyle en kıskanç burç hangisi? sorusunun en güçlü cevaplarından biridir.

BOĞA BURCU

  • Boğa burcu, sahip olduklarını korumayı önemser. İlişkilerde sadakat onun için vazgeçilmez bir değerdir.
  • Sahiplenici yapısı zamanla kıskançlığa dönüşebilir
  • Değişimden hoşlanmadığı için kaybetme korkusu yaşar
  • Sessiz fakat derin bir kıskançlık sergiler
  • Boğalar çoğu zaman belli etmeseler de içten içe yoğun kıskançlık hissedebilir.
ASLAN BURCU

  • Aslan burcu ilgi odağı olmayı sever. İlginin başka birine yönelmesi, kıskançlık duygusunu tetikleyebilir.
  • Beğenilme ihtiyacı oldukça yüksektir
  • Gururu zedelendiğinde tepkisi büyüyebilir
  • Kıskançlığını açıkça gösterebilir
  • Bu yönüyle Aslanlar, en kıskanç burçlar listesinde üst sıralarda yer alır.
YENGEÇ BURCU

  • Duygusal ve hassas yapısıyla tanınan Yengeç burcu, sevdiklerine derin bağlarla bağlanır.
  • Kaybetme korkusu kıskançlığa yol açar
  • Duygusal bağ güçlendikçe sahiplenme artar
  • Geçmiş deneyimler kıskançlığı tetikleyebilir
  • Yengeçler için kıskançlık, çoğu zaman sevginin bir yansımasıdır.
5 5
Kaynak: Haber Merkezi
