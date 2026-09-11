Japonya'da gerçekleştirecek alışılmışlığın dışında bir yarışma, bu soruya "evet" yanıtı veriyor. Mattrace by Koala ismi verilen etkinlikte katılımcılar yatağa girip gözlerini kapatacak ve mümkün olan en kaliteli uykuyu uyumaya çalışacak.
En iyi uyuyana 700 bin lira verecekler: Yarışma şartları ve tarih belli oldu
Japonya'nın başkenti Tokyo, dünya genelinde ses getirecek bir etkinliğe hazırlanıyor. Katılımcılar 90 dakika boyunca uyumaya çalışacak, uykuları çeşitli yöntemlerle bölünecek ve en yüksek uyku skoruna ulaşan kişi 2,22 milyon yenlik (700 bin Türk Lirası) büyük ödülü kazanacak.Kaynak: Haber Merkezi
Yarışmacıların işi göründüğü kadar kolay olmayacak. Organizasyon ekibi, yarışmacıların uykularını çeşitli yöntemlerle bölerek ne kadar kaliteli uyuyabildiklerini test edecek.
90 DAKİKA BOYUNCA UYKU MÜCADELESİ
Koala yataklarının üreticisi Koala Japan tarafından gerçekleştirilen yarışma, 5 Ekim 2026 tarihinde Tokyo'nun Minato bölgesindeki Share Green Minami Aoyama'da yapılacak.
Gün boyunca üç ayrı yarış gerçekleştirilecek ve her yarışta yaklaşık 20 kişi bulunacak. Başvuru sayısının kontenjanı aşması durumunda katılımcılar kura yöntemiyle belirlenecek. Başvurular 16 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.
Yarışmacılar uykuya geçmeden önce uyku takibi yapan özel ekipmanlar takacak ve Koala yataklarında dinlenecek. Performansları ise uyku derinliği, genel uyku kalitesi, ne kadar hızlı uykuya daldıkları ve uykularının ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterleri dikkate alan özel bir "uyku skoru" üzerinden değerlendirilecek.
Şirketin gerçekleştirdiği açıklamaya göre puanlama doktorların gözetiminde gerçekleşecek. Yarış sonunda en yüksek toplam skoru elde eden kişi 2,22 milyon yenlik (700 bin TL) büyük ödülün sahibi olacak.
AMAÇ SADECE UYUMAK DEĞİL
Yarışmacılar yatağa uzanıp uykuya dalmayı beklemekle kalmayacak. Yarış başlamadan kısa bir zaman önce "uyku ısınmaları" gerçekleşecek ve uyku kalitesini etkileyebilecek çeşitli ürünler katılımcılara sunulacak.
Asıl mücadele ise yarış başladıktan sonra başlayacak. Organizasyon ekibi, katılımcıların uykusunu bilinçli olarak bölmeye çalışacak. Böylece yarışmacıların ideal olmayan koşullarda bile kaliteli uykuyu sürdürebilip sürdüremedikleri ölçülecek.
Bu sebeple yarışmanın asıl amacı sadece hızlı bir şekilde uykuya dalmak değil; uykuda kalabilmek ve dış etkenlere rağmen kaliteli uyuyabilmek olacak.
EN DERİN UYUYANA DA ÖDÜL VAR
Yarışmada sadece büyük ödül bulunmuyor. Katılımcıların farklı uyku özelliklerini öne çıkaran özel ödüller de verilecek.
Bunlardan biri olan "Deep Sleep Award", yarış esnasında özellikle derin uykuya ulaşan katılımcıyı ödüllendirecek. "Sleep Flip Award" ise dikkat çekici veya sıra dışı uyuma pozisyonlarıyla öne çıkan yarışmacıya verilecek.
Yarış için ifade edilen zaman aralıklarının kayıt ve etkinlik işlemlerini de içerdiği, asıl uyku mücadelesinin ise 90 dakika sürdüğü belirtiliyor.
Bu yarışmada başarı, rahat bir şekilde yatağa uzanıp tüm dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen kaliteli bir uyku uyuyabilmeye bağlı olacak.