En iyi uyuyana 700 bin lira verecekler: Yarışma şartları ve tarih belli oldu

Gün boyunca üç ayrı yarış gerçekleştirilecek ve her yarışta yaklaşık 20 kişi bulunacak. Başvuru sayısının kontenjanı aşması durumunda katılımcılar kura yöntemiyle belirlenecek. Başvurular 16 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Yarışmacılar uykuya geçmeden önce uyku takibi yapan özel ekipmanlar takacak ve Koala yataklarında dinlenecek. Performansları ise uyku derinliği, genel uyku kalitesi, ne kadar hızlı uykuya daldıkları ve uykularının ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterleri dikkate alan özel bir "uyku skoru" üzerinden değerlendirilecek.