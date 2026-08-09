En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı

TasteAtlas'ın listesi büyük ilgi gördü
Dünyanın farklı mutfaklarına ait geleneksel lezzetleri değerlendiren TasteAtlas, bu kez Türkiye'nin zengin hamur işi kültürünü mercek altına aldı. Hazırlanan listede Anadolu'nun farklı şehirlerinden yöresel pideler, gözleme, lavaş, yufka ve diğer geleneksel hamur işi lezzetleri yer aldı. Karadeniz'den İç Anadolu'ya uzanan birçok yöresel tat sıralamaya girerken, liste gastronomi tutkunlarının da ilgisini çekti. İşte TasteAtlas'ın puanlamasına göre Türkiye'nin en beğenilen 10 hamur işi lezzeti...