Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı

En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye'nin en beğenilen geleneksel hamur işi lezzetlerini sıraladı. Kahvaltı sofralarından sokak lezzetlerine uzanan listede birçok yöresel tat yer alırken, zirveye yerleşen lezzet dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 1

TasteAtlas'ın listesi büyük ilgi gördü

Dünyanın farklı mutfaklarına ait geleneksel lezzetleri değerlendiren TasteAtlas, bu kez Türkiye'nin zengin hamur işi kültürünü mercek altına aldı. Hazırlanan listede Anadolu'nun farklı şehirlerinden yöresel pideler, gözleme, lavaş, yufka ve diğer geleneksel hamur işi lezzetleri yer aldı. Karadeniz'den İç Anadolu'ya uzanan birçok yöresel tat sıralamaya girerken, liste gastronomi tutkunlarının da ilgisini çekti. İşte TasteAtlas'ın puanlamasına göre Türkiye'nin en beğenilen 10 hamur işi lezzeti...

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 2

10. Mısır ekmeği (3.4 puan)

Listenin 10. sırasında Karadeniz mutfağının simgelerinden mısır ekmeği yer aldı. Mayasız ve sert dokusuyla bilinen mısır ekmeği, bölgede özellikle tereyağıyla ya da yoğurda doğranarak tüketiliyor. Hamsili ve otlu çeşitleriyle de yöresel mutfağın önemli lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 3

9. Cantık pidesi (3.8 puan)

Dokuzuncu sırada Bursa mutfağının sevilen lezzetlerinden cantık pidesi bulunuyor. Kalın ve yumuşak hamuru ile ortasındaki kıymalı ya da farklı harç seçenekleriyle hazırlanan cantık, altın renginde kızaran kenarları ve doyurucu yapısıyla dikkat çekiyor.

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 4

8. Terme pidesi (3.9 puan)

Sekizinci sırada Samsun'un Terme ilçesine özgü Terme pidesi yer aldı. Açık yapısıyla diğer pide çeşitlerinden ayrılan bu lezzet; kuşbaşı et, kıyma, kaşar peyniri, çörek otu ve pastırma gibi zengin iç harçlarıyla Karadeniz mutfağının önemli temsilcileri arasında gösteriliyor.

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 5

7. Bazlama (3.9 puan)

Yedinci sırada Anadolu'nun en eski hamur işi lezzetlerinden biri kabul edilen bazlama bulunuyor. Yoğurt ve mayayla hazırlanan hamurunun sac üzerinde pişirilmesiyle yapılan bazlama, özellikle sıcak servis edilip üzerine tereyağı sürülerek tüketiliyor.

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 6

6. Çarşamba pidesi (4.1 puan)

Listenin altıncı sırasında Samsun'un Çarşamba ilçesine özgü Çarşamba pidesi yer aldı. Yumuşak hamuru ve çiğ kıymalı-soğanlı harcıyla öne çıkan pide, fırından çıktıktan sonra üzerine sürülen tereyağıyla kendine özgü lezzetini kazanıyor.

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 7

5. Yufka (4.1 puan)

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan yufka, listenin beşinci sırasında kendine yer buldu. İncecik açılan hamuruyla börekten baklavaya kadar birçok geleneksel lezzetin temelini oluşturan yufka, Türk mutfağının en önemli hamur işi miraslarından biri olarak gösteriliyor.

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 8

4. Ramazan pidesi (4.1 puan)

Dördüncü sırada Ramazan ayının vazgeçilmez simgelerinden Ramazan pidesi bulunuyor. Üzerindeki susam, çörek otu ve karakteristik tırnak desenleriyle öne çıkan pide, yalnızca Ramazan ayında değil yıl boyunca da yoğun ilgi görüyor.

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 9

3. Lavaş (4.1 puan)

Üçüncü sırada yer alan lavaş, Kafkasya ve Doğu Anadolu mutfağının ortak mirası olarak kabul ediliyor. İncecik yapısıyla dürümlerin vazgeçilmezi olan lavaş, tandırda veya sac üzerinde pişiriliyor. Kurutularak uzun süre saklanabilmesi ve yeniden yumuşatılarak tüketilebilmesi de en önemli özellikleri arasında bulunuyor.

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 10

2. Pita / Pide ekmeği (4.2 puan)

İkinci sırada pita, diğer adıyla pide ekmeği yer aldı. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bu geleneksel lezzet, yüksek ısıda pişirilerek kabaran yapısıyla dikkat çekiyor. Yemeklerin yanında ve sandviç yapımında yaygın olarak kullanılan pide ekmeği, dünya mutfaklarında da önemli bir yere sahip.

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En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı - Resim: 11

1. Gözleme (4.2 puan)

Listenin zirvesinde ise gözleme yer aldı. Hamuruna yoğurt ve zeytinyağı eklenerek hazırlanan, sac üzerinde pişirilen gözleme; peynirli, kıymalı, patatesli ve otlu çeşitleriyle Türk mutfağının en sevilen hamur işi lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. TasteAtlas, gözlemeyi Türk kahvaltılarının ve sokak lezzetlerinin simgelerinden biri olarak değerlendirerek listenin ilk sırasına yerleştirdi.

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