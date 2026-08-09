En iyi Türk hamur işi lezzetlerini açıkladı: Zirvedeki lezzet şaşırttı

1. Gözleme (4.2 puan)

Listenin zirvesinde ise gözleme yer aldı. Hamuruna yoğurt ve zeytinyağı eklenerek hazırlanan, sac üzerinde pişirilen gözleme; peynirli, kıymalı, patatesli ve otlu çeşitleriyle Türk mutfağının en sevilen hamur işi lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. TasteAtlas, gözlemeyi Türk kahvaltılarının ve sokak lezzetlerinin simgelerinden biri olarak değerlendirerek listenin ilk sırasına yerleştirdi.