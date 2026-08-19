En iyi su markaları belli oldu: İşte sürpriz liste

Ambalaj kanadında ise polikarbonat damacanaların içerdiği Bisfenol-A (BPA) bileşiğinin suya sızma riskine karşı sıkı denetimler uygulanmaktadır. Yasal mevzuatlar gereği bir damacana en fazla 5 yıl veya 75 dolum boyunca kullanılabilmekte, TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen çipli takip sistemi sayesinde 76. doluma ulaşan ambalajlar otomasyon bandında otomatik olarak ıskartaya ayrılmaktadır.

Açılmamış bir damacananın 3 ay, kapağı açılmış ürünlerin ise bakteri üremesini önlemek amacıyla en fazla 7 gün içinde tüketilmesi önerilmektedir. Tüketici grubuna göre şekillenen pazarda; Kızılay ve Sırma gibi markalar erişilebilir birim fiyatları ve sebil uyumluluklarıyla yüksek hacimli kurumsal ve ofis kullanımlarında bütçe avantajı sağlarken, bireysel kullanımlarda abonelik promosyonları ve cam ambalaj alternatifleri ön plana çıkmaktadır.