İngiltere merkezli seyahat platformu Enjoy Travel, sosyal medya takipçilerinden gelen görüşler ve yayın ekibinin değerlendirmeleri doğrultusunda dünyanın en iyi adalarını belirledi.
En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi
İngiltere merkezli seyahat platformu Enjoy Travel, dünyanın en iyi adalarını sıraladı. Listede Türkiye’yi de bir ada temsil etti. Platform, adayı sakinliği, plajları, bağları ve geleneksel meyhaneleriyle öne çıkardı.Kaynak: Haber Merkezi
Listenin en tepesindeki bazı adalar ise şu şekilde:
20. Bali, Endonezya: Plajları, pirinç terasları, sörf ve dalış olanaklarıyla öne çıkıyor.
19. Jamaika: Karayipler’deki konumu, plajları, şelaleleri ve Kingston gibi noktalarıyla listede.
18. Korsika: Fransa’ya bağlı ada, kendine özgü kültürü, plajları ve GR20 yürüyüş rotasıyla dikkat çekiyor.
17. İbiza: Gece hayatının yanı sıra tarihi merkezi, turkuaz denizi ve yürüyüş parkurlarıyla anılıyor.
16. Dominika: Doğası, uzun yürüyüş rotaları, kayalık kıyıları ve koylarıyla öne çıkıyor.
15. Ischia, İtalya: Volkanik yapısı ve termal sularıyla tanınıyor.
14. Kangaroo Island, Avustralya: Zengin yaban hayatı, ormanları, plajları ve yerel ürünleriyle dikkat çekiyor.
13. Ilha Grande, Brezilya: Yağmur ormanları, yürüyüş yolları, plajları ve mercan resifleriyle listede.
12. Madagaskar: Özgün canlı türleri, baobab ağaçları ve geniş plajlarıyla öne çıkıyor.
11. Raja Ampat Adaları, Endonezya: Mercan Üçgeni içindeki konumu ve dalış alanlarıyla dikkat çekiyor.
10. Milos, Yunanistan: Plajları, koyları ve Kiklad mimarisiyle listede yer alıyor.
9. Koh Lipe, Tayland: Beyaz kumsalları, turkuaz denizi ve dalış noktalarıyla öne çıkıyor.
8. Achill Island, İrlanda: Atlantik kıyısındaki plajları, tepeleri ve manzaralarıyla dikkat çekiyor.
7. Seyşeller: Granit kayaları ve plajlarıyla tanınan 115 adalı takımada listede.
6. Great Exuma, Bahamalar: Etkileyici denizi ve uzun kıyılarıyla öne çıkıyor.
5. Galapagos, Ekvador: Endemik canlıları ve zengin deniz yaşamıyla dikkat çekiyor.
4. Madeira: Ilıman iklimi, levada yürüyüşleri, zirveleri ve siyah kumlu plajlarıyla listede.
3. Sokotra, Yemen: İzole yapısı ve başka yerlerde görülmeyen bitki ve hayvan türleriyle öne çıkıyor.
2. Mo'orea, Fransız Polinezyası: Dağları, berrak denizi, plajları ve zengin deniz yaşamıyla dikkat çekiyor.
1. Sri Lanka: Altın kumsalları, çay tarlaları, tarihi yapıları, dağları ve Yala Milli Parkı’ndaki yaban hayatıyla listenin zirvesinde yer aldı.
Türkiye’den yalnızca Bozcaada, 50 adalık liste içerisinde 45. sırada yer aldı.
Platform, Bozcaada’yı “gizli bir Ege cenneti” olarak tanımladı.
Adanın plajları, bağları ve geleneksel meyhanelerinin yanı sıra yaz aylarında dahi görece sakin olması öne çıkarıldı.
Konaklama açısından ise adanın farklı noktalarındaki pansiyonlara dikkat çekildi.
Enjoy Travel, Bozcaada’nın tarihine de değinerek Truva Atı hikâyesiyle bağlantısına vurgu yaptı.
Fenikeliler, Atinalılar, Persler, Büyük İskender, Bergama Krallığı ve Roma dönemlerinin izlerini taşıyan ada, Homeros’un İlyada Destanı’nda da geçiyor.