Yeniçağ Gazetesi
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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi

İngiltere merkezli seyahat platformu Enjoy Travel, dünyanın en iyi adalarını sıraladı. Listede Türkiye’yi de bir ada temsil etti. Platform, adayı sakinliği, plajları, bağları ve geleneksel meyhaneleriyle öne çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi
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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 1

İngiltere merkezli seyahat platformu Enjoy Travel, sosyal medya takipçilerinden gelen görüşler ve yayın ekibinin değerlendirmeleri doğrultusunda dünyanın en iyi adalarını belirledi.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 2

Listenin en tepesindeki bazı adalar ise şu şekilde:

20. Bali, Endonezya: Plajları, pirinç terasları, sörf ve dalış olanaklarıyla öne çıkıyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 3

19. Jamaika: Karayipler’deki konumu, plajları, şelaleleri ve Kingston gibi noktalarıyla listede.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 4

18. Korsika: Fransa’ya bağlı ada, kendine özgü kültürü, plajları ve GR20 yürüyüş rotasıyla dikkat çekiyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 5

17. İbiza: Gece hayatının yanı sıra tarihi merkezi, turkuaz denizi ve yürüyüş parkurlarıyla anılıyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 6

16. Dominika: Doğası, uzun yürüyüş rotaları, kayalık kıyıları ve koylarıyla öne çıkıyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 7

15. Ischia, İtalya: Volkanik yapısı ve termal sularıyla tanınıyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 8

14. Kangaroo Island, Avustralya: Zengin yaban hayatı, ormanları, plajları ve yerel ürünleriyle dikkat çekiyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 9

13. Ilha Grande, Brezilya: Yağmur ormanları, yürüyüş yolları, plajları ve mercan resifleriyle listede.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 10

12. Madagaskar: Özgün canlı türleri, baobab ağaçları ve geniş plajlarıyla öne çıkıyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 11

11. Raja Ampat Adaları, Endonezya: Mercan Üçgeni içindeki konumu ve dalış alanlarıyla dikkat çekiyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 12

10. Milos, Yunanistan: Plajları, koyları ve Kiklad mimarisiyle listede yer alıyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 13

9. Koh Lipe, Tayland: Beyaz kumsalları, turkuaz denizi ve dalış noktalarıyla öne çıkıyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 14

8. Achill Island, İrlanda: Atlantik kıyısındaki plajları, tepeleri ve manzaralarıyla dikkat çekiyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 15

7. Seyşeller: Granit kayaları ve plajlarıyla tanınan 115 adalı takımada listede.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 16

6. Great Exuma, Bahamalar: Etkileyici denizi ve uzun kıyılarıyla öne çıkıyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 17

5. Galapagos, Ekvador: Endemik canlıları ve zengin deniz yaşamıyla dikkat çekiyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 18

4. Madeira: Ilıman iklimi, levada yürüyüşleri, zirveleri ve siyah kumlu plajlarıyla listede.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 19

3. Sokotra, Yemen: İzole yapısı ve başka yerlerde görülmeyen bitki ve hayvan türleriyle öne çıkıyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 20

2. Mo'orea, Fransız Polinezyası: Dağları, berrak denizi, plajları ve zengin deniz yaşamıyla dikkat çekiyor.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 21

1. Sri Lanka: Altın kumsalları, çay tarlaları, tarihi yapıları, dağları ve Yala Milli Parkı’ndaki yaban hayatıyla listenin zirvesinde yer aldı.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 22

Türkiye’den yalnızca Bozcaada, 50 adalık liste içerisinde 45. sırada yer aldı.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 23

Platform, Bozcaada’yı “gizli bir Ege cenneti” olarak tanımladı.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 24

Adanın plajları, bağları ve geleneksel meyhanelerinin yanı sıra yaz aylarında dahi görece sakin olması öne çıkarıldı.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 25

Konaklama açısından ise adanın farklı noktalarındaki pansiyonlara dikkat çekildi.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 26

Enjoy Travel, Bozcaada’nın tarihine de değinerek Truva Atı hikâyesiyle bağlantısına vurgu yaptı.

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En güzel adalar belli oldu: Türkiye’den bir ada listeye girdi - Resim: 27

Fenikeliler, Atinalılar, Persler, Büyük İskender, Bergama Krallığı ve Roma dönemlerinin izlerini taşıyan ada, Homeros’un İlyada Destanı’nda da geçiyor.

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