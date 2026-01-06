En güçlü lider özelliklerine sahip 5 burç

Bazı insanlar, doğal bir çekim ve karizma ile çevresindekileri etkiler, karar alma konusunda öne çıkar ve sorumluluk almaktan çekinmez. Astrolojiye göre bu özellikler belirli burçlarda daha yoğun görülür. İşte lider ruhlu 5 burç ve öne çıkan özellikleri...