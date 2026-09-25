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Paris Saint-Germain'in İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, Ballon d'Or için iddialı açıklamalarda bulundu.

Radioestadio Noche'ye konuşan Ruiz, son dönemde elde ettiği takım başarılarına dikkat çekerek, "Ballon d'Or'da mümkün olan en yüksek sırayı hedefliyorum. Mücadele ettiğimiz neredeyse bütün kupaları kazandım. En fazla şampiyonluk kazanan benim ama kampanyayı başkalarına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

'NEDEN HAYALİNİ KURMAYAYIM?'

AS'a da konuşan İspanyol futbolcu, Ballon d'Or'un yalnızca hücum oyuncularının öne çıktığı bir ödül olmaması gerektiğini savundu.

Ruiz, "Neden olmasın? Ballon d'Or her oyuncunun kazanmayı hayal ettiği çok güzel bir ödül. Sıralamada mümkün olduğunca yukarıda bitirmeye çalışacağım. Neden bunun hayalini kurmayayım?" dedi.

Savunmacıların, kalecilerin ve orta saha oyuncularının da hücumcular kadar önemli olduğunu belirten Ruiz, son yıllardaki örnekler arasında Luka Modric ve Rodri'yi gösterdi.