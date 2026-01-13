Türkiye genelinde kırsal kalkınmayı canlandırmayı amaçlayan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı gerekçesiyle verilen hibe desteklerinden en yüksek payı alan şehirler kesinleşti.
En fazla hibe desteği alan şehirler belli oldu
Türkiye genelindeki kırsal kalkınma projelerine verilen hibelerde en çok destek alan şehirler ve sektörler duyuruldu. Şanlıurfa, en çok hibe desteği olan ilimiz olarak öne çıktı.
IPARD-III döneminde 2025 senesi için 188 milyon euro bütçeli 5 yeni çağrı dahil olmak üzere toplam 439 milyon euroluk 10 çağrı ilana verildi. Bu süreçte 1806 proje 11,7 milyar lira hibe alırken, 1764 proje ile sözleşmeler imzalandı.
EN ÇOK HİBE ALAN İL ŞANLIURFA
En çok hibe desteği olan ilimiz 404 milyon 896 bin 677 lira ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı sırasıyla 244 milyon 925 bin 303 lirayla Afyonkarahisar, 234 milyon 923 bin 714 lirayla Bursa, 230 milyon 201 bin 152 lirayla Nevşehir ve 28 milyon 316 bin 60 lirayla Kahramanmaraş takip etti.
EN ÇOK DESTEK ALAN SEKTÖR BELLİ OLDU
Sektör olarak bakıldığında ise 1 milyar 276 milyon 976 bin 375 lira ile "meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması" en çok hibe alan sektör olarak duyuruldu.
Kırmızı et üretimi sağlayan tarımsal işletmeler ise 1 milyar 203 milyon 660 bin 882 lira gibi bir miktarla ikinci sırada yer alırken, bitkisel üretim çeşitliliği ve kırsal turizm faaliyetleri de önemli destek tutarlarına yükseldi.