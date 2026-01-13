En fazla hibe desteği alan şehirler belli oldu

EN ÇOK HİBE ALAN İL ŞANLIURFA

En çok hibe desteği olan ilimiz 404 milyon 896 bin 677 lira ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı sırasıyla 244 milyon 925 bin 303 lirayla Afyonkarahisar, 234 milyon 923 bin 714 lirayla Bursa, 230 milyon 201 bin 152 lirayla Nevşehir ve 28 milyon 316 bin 60 lirayla Kahramanmaraş takip etti.