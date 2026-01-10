Yüzyıllardır süregelen göç yolları ve yerleşik hayata geçiş süreçleriyle dünyanın dört bir yanına dağılan Roman topluluklarının nüfus istatistikleri çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.
En fazla Çingene yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye zirvede
Dünyanın en köklü ve renkli topluluklarından biri olan Romanların (Çingene) küresel dağılımına dair son veriler açıklandı. Listeye göre Türkiye, 2 milyon 750 bini aşan nüfusuyla dünyada en fazla Roman vatandaşına ev sahipliği yapan ülke konumunda.
Paylaşılan verilere göre, Roman nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerin başında Balkanlar ve Avrupa gelirken, Amerika kıtasındaki varlıkları da dikkat çekiyor.
TÜRKİYE LİSTENİN BAŞINDA
Listenin ilk sırasında yer alan Türkiye, 2.750.000 kişilik Roman nüfusuyla açık ara liderliğini koruyor. Türkiye'yi, tarihi olarak Roman kültürünün merkezlerinden biri kabul edilen Romanya 1.850.000 kişiyle takip ediyor. Akdeniz havzasının en büyük Roman topluluğuna sahip olan İspanya ise 1,5 milyonluk nüfusuyla üçüncü sırada yer alıyor.
AVRUPA DIŞINDA ABD VE BREZİLYA ÖNE ÇIKIYOR
Roman nüfusunun sadece Avrupa ile sınırlı kalmadığı, göçler neticesinde Amerika kıtasında da büyük toplulukların oluştuğu görülüyor. ABD, 1 milyonluk nüfusuyla listenin 5. sırasında yer alırken, Güney Amerika’nın dev ülkesi Brezilya 800 bin kişilik Roman nüfusuyla 8. sıraya yerleşmiş durumda.
EN FAZLA ÇİNGENE YAŞAYAN ÜLKELER
1. Türkiye: 2,750,000
2. Romanya: 1,850,000
3. İspanya: 1,500,000
4. Fransa: 1,200,000
5. ABD: 1,000,000
6. Macaristan: 870,000
7. Rusya: 825,000
8. Brezilya: 800,000
9. Slovakya: 490,000
10. Bulgaristan: 325,343