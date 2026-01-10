En fazla Çingene yaşayan ülkeler belli oldu: Türkiye zirvede

TÜRKİYE LİSTENİN BAŞINDA

Listenin ilk sırasında yer alan Türkiye, 2.750.000 kişilik Roman nüfusuyla açık ara liderliğini koruyor. Türkiye'yi, tarihi olarak Roman kültürünün merkezlerinden biri kabul edilen Romanya 1.850.000 kişiyle takip ediyor. Akdeniz havzasının en büyük Roman topluluğuna sahip olan İspanya ise 1,5 milyonluk nüfusuyla üçüncü sırada yer alıyor.