Bilim insanları, evcil köpeklerin kökenine ilişkin önemli bir keşfe imza attı. Anadolu ve Avrupa’daki arkeolojik alanlarda yapılan incelemeler, köpeklerin evcilleştirilmesinin sanılandan çok daha eskiye dayandığını ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi’nin de dahil olduğu uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yürütülen ve Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, 14 ila 16 bin yıl öncesine ait köpek kalıntıları tespit edildi. Bu bulgular, köpeklerin varlığına ilişkin bilinen en eski genetik kanıtları ortaya koyarak önceki rekoru yaklaşık 5 bin yıl geriye çekti.

Araştırmada öne çıkan en kritik örneklerden biri Türkiye’deki Pınarbaşı arkeolojik alanından elde edildi. Yaklaşık 15 bin 800 yıl öncesine tarihlenen bu kalıntılar, köpeklerin tarım öncesi dönemde, insanların henüz avcı-toplayıcı yaşam sürdüğü Buzul Çağı’nda evcilleştirildiğini gösterdi.

İngiltere ve Sırbistan’daki kazı alanlarından elde edilen örneklerle birlikte yapılan analizler, Anadolu ve Avrupa’daki ilk köpeklerin genetik olarak birbirine oldukça yakın olduğunu ortaya koydu. Bu durum, köpeklerin evcilleştirildikten sonra hızla geniş bir coğrafyaya yayıldığını düşündürüyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise köpeklerin, diğer tüm evcil hayvan ve bitkilerden en az 10 bin yıl önce insan yaşamına dahil olduğunu göstermesi oldu.

Bilim insanları ayrıca bu antik köpeklerin günümüzdeki Sibirya kurdu gibi Arktik ırklardan ziyade, Avrupa ve Orta Doğu kökenli Boxer ve Saluki gibi türlerin atalarına daha yakın olduğunu belirledi.

Pınarbaşı’nda yapılan analizler, insanların köpeklerini balıkla beslediğini ve onları kasıtlı olarak gömdüğünü de ortaya koydu. Bu bulgular, köpeklerin yalnızca bir yardımcı değil, aynı zamanda kültürel bir bağın parçası olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Lachie Scarsbrook, bu keşfin köpeklerin “insanın en iyi dostu” unvanını bilimsel olarak da güçlendirdiğini ifade etti.