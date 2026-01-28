Niğde Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında Aralık ayından bu yana devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Belediye bünyesindeki daimi işçileri ve Personel A.Ş. çalışanlarını kapsayan 3 yıllık protokol, düzenlenen törenle imza altına alındı.

OCAK AYI İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel tarafından imzalanan sözleşme, Ocak ayı itibarıyla geçerlilik kazandı.

Yapılan iyileştirmelerle birlikte, bekar bir çalışanın alacağı en düşük maaş, fazla mesai ücretleri hariç tutulmak kaydıyla 44 bin 460 TL olarak belirlendi.

Protokolün önümüzdeki 3 yılı kapsayacağı ifade edildi.