Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamında emekli olanlar için farklı oranların gündemde olduğunu söyledi.

En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin ise Meclis tarafından hayata geçirileceğini vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak

Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim

En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak"