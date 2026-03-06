Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak

En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak

2026 yılının ocak ayından sonra emeklilik başvurusu gerçekleştirenler ile çalışmaya devam eden emeklilerin aylıkları yeniden hesaplanırken, zamlı tutarların Nisan ayından itibaren e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebileceği ifade edildi.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak - Resim: 1

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı yetersiz kaldı.

1 7
En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak - Resim: 2

2025 yılı verilerinin kesinleşmesiyle beraber emekli aylıklarında yükseliş süreci başladı. 1 Ocak 2026 başvuru yapan kişilerin maaşları güncellenirken, yeni tutarlar Nisan itibarıyla e-Devlet ekranına yansıyacak.

2 7
En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak - Resim: 3

Türkiye’nin 2025 büyüme verileri, emekli maaşı hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Yüzde 3,6’lık ekonomik büyüme sonrası güncelleme katsayısı yükselirken, 1 Ocak 2026’dan itibaren başvuru yapanlar ile çalışma hayatına devam eden vatandaşların maaşları, Nisan ayından itibaren e-Devlet üzerinden zamlı şekilde görülecek. Bu düzenleme, geçmiş senelere ait prim kazançlarının güncel katsayıyla çarpılması sonrası aylık bağlama oranıyla birleşerek nihai maaşı yükseltecek.

3 7
En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak - Resim: 4

TÜİK’in duyurduğu 2025 senesi büyüme rakamları yüzde 3,6 olarak meydana geldi. Bu gelişme, emekli aylıklarının hesaplanmasında kritik rol oynayan güncelleme katsayısının 1,08 puan artmasına sebebiyet verdi.

4 7
En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak - Resim: 5

SGK’ya bildirilen kazançlar ve geçmiş prim günleri, bu katsayı ile çarpılarak maaşların güncellenmesine neden olacak. 2000 sonrası çalışma süreleri için uygulanan bu katsayı, enflasyon ve ekonomik büyüme verilerinin birleşimiyle hesaplanıyor.

5 7
En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak - Resim: 6

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren dilekçe verenler ve çalışma hayatına devam edenler, yeni katsayıyla maaşlarını zamlı olarak alacak. e-Devlet’te hâlihazırda görünen rakamlar, sadece yüzde 30,89’luk enflasyon artışına göre hesaplanmış eski tutarlar.

6 7
En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak - Resim: 7

SGK’nın veri tabanındaki güncellemeyle beraber Nisan ayından itibaren tüm emekli adayları, zamlı maaşlarını e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Bu artış, geçmiş prim kazançlarının güncel katsayıyla çarpılması ve aylık bağlama oranının etkisiyle cebine daha fazla girecek nihai rakamı ifade ediyor.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro