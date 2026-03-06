Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı yetersiz kaldı.
En düşük emekli maaşında yeni dönem: Tekrardan hesaplanacak
2026 yılının ocak ayından sonra emeklilik başvurusu gerçekleştirenler ile çalışmaya devam eden emeklilerin aylıkları yeniden hesaplanırken, zamlı tutarların Nisan ayından itibaren e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebileceği ifade edildi.Derleyen: Baran Yalçın
2025 yılı verilerinin kesinleşmesiyle beraber emekli aylıklarında yükseliş süreci başladı. 1 Ocak 2026 başvuru yapan kişilerin maaşları güncellenirken, yeni tutarlar Nisan itibarıyla e-Devlet ekranına yansıyacak.
Türkiye’nin 2025 büyüme verileri, emekli maaşı hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Yüzde 3,6’lık ekonomik büyüme sonrası güncelleme katsayısı yükselirken, 1 Ocak 2026’dan itibaren başvuru yapanlar ile çalışma hayatına devam eden vatandaşların maaşları, Nisan ayından itibaren e-Devlet üzerinden zamlı şekilde görülecek. Bu düzenleme, geçmiş senelere ait prim kazançlarının güncel katsayıyla çarpılması sonrası aylık bağlama oranıyla birleşerek nihai maaşı yükseltecek.
TÜİK’in duyurduğu 2025 senesi büyüme rakamları yüzde 3,6 olarak meydana geldi. Bu gelişme, emekli aylıklarının hesaplanmasında kritik rol oynayan güncelleme katsayısının 1,08 puan artmasına sebebiyet verdi.
SGK’ya bildirilen kazançlar ve geçmiş prim günleri, bu katsayı ile çarpılarak maaşların güncellenmesine neden olacak. 2000 sonrası çalışma süreleri için uygulanan bu katsayı, enflasyon ve ekonomik büyüme verilerinin birleşimiyle hesaplanıyor.
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren dilekçe verenler ve çalışma hayatına devam edenler, yeni katsayıyla maaşlarını zamlı olarak alacak. e-Devlet’te hâlihazırda görünen rakamlar, sadece yüzde 30,89’luk enflasyon artışına göre hesaplanmış eski tutarlar.
SGK’nın veri tabanındaki güncellemeyle beraber Nisan ayından itibaren tüm emekli adayları, zamlı maaşlarını e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Bu artış, geçmiş prim kazançlarının güncel katsayıyla çarpılması ve aylık bağlama oranının etkisiyle cebine daha fazla girecek nihai rakamı ifade ediyor.