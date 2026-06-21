Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Verilere göre beş aylık enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak kesinleşerek SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cebine girecek asgari artışı garantiledi. Nihai zam tablosu ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte tam anlamıyla ortaya çıkacak.

BEKLENEN ZAM ORANLARI

Piyasa beklentileri ve uzman tahminleri, altı aylık enflasyonun yüzde 18 bandında tamamlanacağına işaret ediyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, ortaya çıkan yüzde 18'lik oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylığına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisinin zam oranının ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplamalarıyla birlikte yüzde 14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ İHTİMALLER

Show Haber'de yer alan habere göre; standart enflasyon farklarının yanı sıra, yaklaşık dört milyon vatandaşı yakından ilgilendiren en düşük emekli aylığı (taban maaş) için de yeni hesaplamalar gündemde. Geçmiş yıllardaki uygulamalara paralel olarak, altı aylık enflasyon farkının doğrudan taban maaşa yansıtılması formülü öne çıkıyor. Yüzde 18'lik olası enflasyon farkının mevcut taban maaşa doğrudan uygulanması halinde, en düşük emekli aylığının matematiksel olarak 23 bin 600 lira seviyesine yükseleceği hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkacak bu küsuratlı rakamın, Meclis aşamasında düz bir hesaba çekilerek 24 bin liraya yuvarlanması da kulislerde konuşulan güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.

GÖZLER MECLİS'TE OLACAK

En düşük emekli maaşında yapılacak taban artışları, standart enflasyon farkından bağımsız olarak yasal bir düzenleme gerektiriyor. Bu nedenle, altı aylık enflasyon rakamlarının kesinleşeceği 3 Temmuz tarihinden hemen sonra, yeni taban maaşları belirleyecek kanun teklifinin hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanıyor.