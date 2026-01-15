Ekonomik kriz ve enflasyonun günden güne artmasıyla, emekli maaşına yapılan zam, yurttaşlar tarafından tepki topladı. Bir ev kirasının en düşük 30 bin lira ya kadar yükseldiği Türkiye'de en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak komisyondan geçti.

EMEKLİ MAAŞI KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli maaşını 16 881 liradan 20 bin liraya çıkaran yasa teklifini kabul etti.

Yapılan düzenleme ile beraber, açlık sınırının altında maaş alan milyonlarca düşük gelirli emekli yurttaşın, maaşında artış TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.

Genel Kurul’da da kabul edilmesi halinde düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve 2026 Ocak ayından itibaren emeklilere yeni taban aylık olarak uygulanacak.