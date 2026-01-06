Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı ortaya çıktı. 5 Ocakta TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde yüzde 12,29 oranında zam oranı kesinleşti. memur emeklilerine ise gelecek zam oranı yüzde 18,61 çıktı.
En düşük emekli maaşı bu rakama geldi: SGK uzmanı açıkladı
SGK uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşına dair net rakam verdi. İşte tüm detaylar...Süleyman Çay
Ancak bu zam oranlarının ardından en düşük emekli maaşı 30 bin TL’lik açlık sınırını yakalayamayacak. Pek çok emekli açlık sınırı altında geçim sıkıntısını derinden hissedecek. Pek çok emeklinin ümidi ise ekstra bir zam(seyyanen zam) yapılması yönünde. Ancak bu ek zam oranları dışında hükümetin ekstra bir refah payı eklemesi ise gündemde bulunmuyor.
2024 yılının Ocak ayında 10 bin TL’ye gelen en düşük emekli aylığı 2025 yılında 14 bin 469 TL’ye yükselmişti. Temmuz ayında gelen zamla 16 bin 881 TL’ye gelen maaş yeni gelecek zamla hangi seviyeye geleceği merak ediliyor.
Peki en düşük emekli aylığı yüzde 12,29 zam oranıyla ne kadara geldi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay’a hesapladı.
Ekstra bir seyyanen zammın olmasının şu anda mümkün olmadığının altını çizen Yılmaz, “Ekstra bir zam temmuz ayına kadar beklemiyorum. Kök aylıkları düşük olanlar için eşitlenme olabilir. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'den 18 bin 940 TL'ye yükseltilecek. Hükümet kanadının bir müdahalesini göremiyorum, çünkü seçim yok.” dedi.