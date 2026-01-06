En düşük emekli maaşı bu rakama geldi: SGK uzmanı açıkladı

Ancak bu zam oranlarının ardından en düşük emekli maaşı 30 bin TL’lik açlık sınırını yakalayamayacak. Pek çok emekli açlık sınırı altında geçim sıkıntısını derinden hissedecek. Pek çok emeklinin ümidi ise ekstra bir zam(seyyanen zam) yapılması yönünde. Ancak bu ek zam oranları dışında hükümetin ekstra bir refah payı eklemesi ise gündemde bulunmuyor.