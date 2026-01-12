Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrilmişti. TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanan 2025 yılının son enflasyon verisiyle maaş farkları belirlenmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam almıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 15 OCAK'TA MECLİS'TE

En düşük emekli aylığında ise zam oranı 18.48 oldu. En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye geldi. 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Meclis'te yasanın geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gelecek. Erdoğan'ın imzasıyla aylıklar yasalaşacak.

EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATIYOR?

17 Ocak'tan önce belirlenirse emeklilerin maaşları alacağı tarih ise merak ediliyor. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ayın 17'si ile 28'i arasında alıyor.