Uzayan ortalama yaşam süresine eşlik edecek şekilde, genç kalma isteği ve ihtiyacı estetik alanında hızla en doğalı yakalama çalışmalarına zemin hazırlıyor.

Temel olarak; ameliyatsız estetik uygulamalara olan ilgi de bu nedenle her geçen gün artıyor. Medikal estetik uygulamalar alanında tüm çaba en doğal olan sonucu verecek yenilikleri yakalamak.

Bu hedefte geliştirilen en yeni teknikler ve ürünlerin ortak hedefi en kuvvetli kolajen stimülasyon yöntemini yakalamak. Diğer deyişle “biyolojik stimülasyon.’’ Cildin kendi kolajenini üretmesini destekleyen ürün ve teknikler yeni trend uygulamalardır. Bu alanda tanımlanan farklı 3-4 etken madde sıklıkla kullanılmaya başlandı bile. Bu uygulamalar tüm yüz liftingde dermal dolgu kullanımının yerini büyük oranda almaya devam ediyor.

Bu yöntemle kendi karekteristik yüz ifadesi bozulmadan, yani bütünsel yüz harmonisi korunarak genç kalmak mümkün olabiliyor. Bu süreçte henüz orta yaşlardan itibaren, kişinin yüzü yer çekimine yenik düşmeden konusundaki uzmanlığına güvendiğiniz bir hekimin danışmanlığı ile alarak yola çıkmak ve bu uzun yolu birlikte yürümek kolaylık sağlayacaktır.

“MEDIKAL ESTETIK KOÇLUĞU”

Bu yönteme bir nevi “medikal estetik koçluğu” diyebiliriz. Detaylı bir analiz ve ön görüşme ile öncelikle yüzünüzün ve hatta vücudunuzun ihtiyaçları önceliklendirilip, bir takvime oturtulmalı ve en doğru noktadan azar azar başlanmalıdır.

Bu planlama sırasında, yüzünüze aynada yabancılaşmamak ve doğallık vurgusu asla vazgeçilmemesi gereken önemli odak noktalarıdır. Zaten her birimizin çevresinde, yapılan abartılı uygulamalarla birbirine benzeyen ve kendine yabancılaşan o kadar çok yüz var ki!

Cilt hücreleri 30’lu yaşlardan itibaren artık daha az kolajen, hyaluronik asit ve elastin üretiyor. Bu ne demek; cildin nemi, sağlamlığı ve elastikiyeti azalıyor demek. Bu durumda cilt hücrelerinin bu etken maddeleri daha azla üretmesini tetiklemek en doğru yol gibi görünüyor.

Dışarıdan enjeksion yolu ile cilt hücrelerine; genç ve sağlıklı kolajen ve elastin üretmesine yardımcı olan ürünlerin kullanımlası sonucu 6-8 hafta içinde oluşan yeni kolajen ile birlikte daha kalıcı bir lifting sonucu almak mümkün oluyor.

Cildin daha canlı ve sıkı görünmesi ‘’yaşını iyi gösterme’’ yolunda nemli referans noktasıdır. Tek uygulama ile alınacak olan çoklu sonuçlar genellikle tercih edenleri mutlu eder.

MEVSIMSEL BIR FARKLILIK GÖSTERMEDEN YAZ-KIŞ YAPILABILEN BIR UYGULAMA

Erkek-kadın fark etmeksizin, aydınlanma ve canlanma ihtiyacı olan tüm yüz tiplerine yapılabilen bu teknik diğer vücut bölgeleri için de uygundur. Sıklıkla boyun ve eller için biyoloik stimülasyon uygulamasından faydalanılabilir. Ayrıca karın , bacak içleri ve kol altlarının sıklaştırılmasında da uygulama fayda sağlar.

Her zaman daha doğal yöntemlerle, yaşınızın iyisi olarak kalın.